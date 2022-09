Rehabilitació model al rovell de l’ou

Quan Dupros SL, propietaris de la casa Fàbregas, antiga Fonda Sant Antoni, a la plaça Major de Manresa, van comprar-la i en va encarregar la rehabilitació a l’arquitecte Pere Santamaria, no sabien què hi aniria. Sis anys després, les obres han acabat, els resultats són més que evidents i ja se sap que al soterrani, baixos, entresol i 1a planta hi anirà l’Oficina de Turisme i Projecció de Ciutat i a la 2a, 3a i 4a planta, catorze pisos per a gent gran que ha comprat la Fundació Sant Andreu Salut, fruit de la seva fusió amb la Fundació Ibada, que va fer el primer pas per fer l’operació de compra.

A banda dels pisos, Sant Andreu Salut també s’ha quedat el pati posterior, que s’ha d’adequar i que serà una sortida per als inquilins amb ascensor directe des de la 4a planta. D’entrada, l’accés al pati dels espais que ha llogat l’Ajuntament quedarà tapiada per diferenciar els usos públics i privats. Així mateix, al celobert interior també s’ha separat la part dels pisos i la de les oficines. Hi ha un altre ascensor que para a totes les plantes i una escala nova de trinca que Santamaria va proposar fer generosa per si, al final, l’edifici acollia usos públics. Es va fer en una part de la casa que es va buidar de dalt a baix.

Regió7 ha passejat per l’edifici acabat -queda pendent que l’Ajuntament adeqüi els espais que ha llogat- i la millora és més que evident. D’aquella casa que semblava un laberint, atès que és el resultat de quatre unitats diferents que es van agregar entre els segles XVI i XVIII, n’ha quedat una construcció més que digna on ja es pot entrar a viure, pel que fa als pisos, i en la qual s’han conservat sempre que s’ha pogut els elements originals.

Començant per la cinquena planta, hi ha un traster per a cada pis i una sortida per a instal·lacions com els aires condicionats. A la 4a planta hi ha quatre pisos on, com en la resta, predomina el blanc de les parets i el beix del terra, i un espai comunitari amb sala d’estar, cuina, terrassa i lavabo adaptat. A la 3a i 2a plantes hi ha cinc pisos en cadascuna, inclosos sengles espais amb les parets de vidre adequats per si hi va un sanitari a visitar els avis.

A tots els pisos hi ha cuina, menjador, bany, una habitació (excepte tres pisos, que en tenen dues) amb armaris encastats, espai per a la rentadora i, en algun cas, sortida exterior. Les finestres tenen uns porticons que, un cop tancats, tapen totalment la claror, amb la idea de no haver de posar cortines.

Reforç dels pilars

La façana posterior ha fet un canvi extraordinari. Entre d’altres, va fer falta reforçar els pilars amb pilastres de formigó perquè tenien un desplom de 20 centímetres. S’hi ha habilitat una rampa per fer accessible el pati i s’ha repicat i sanejat la sotateulada. Els avis sortiran directament al pati des de l’interior de la casa sota les arcades, on va a parar l’ascensor directe des de la quarta planta. Queda pendent enjardinar el pati i instal·lar-hi una tanca perquè no s’hi pugui accedir per la Baixada dels Jueus, a on dona.

De la superfície total de 2.945 m2 que té la casa Fàbregas, l’Ajuntament ha llogat una superfície de 1.051,21m2 entre la planta soterrani (111.63 m2), planta baixa (215,64 m2), planta entresòl (234 m2) i planta primera (489,67m2). El contracte té una durada de 20 anys i un preu de 4.250 euros al mes (+ IVA).

L’edifici, que té un parell d’elements arquitectònics que el fan pràcticament únic (un arc a l’interior i unes arcades sense pilastres a la galeria superior) tindrà l’entrada als pisos per la porta de fusta que queda al costat del porxo de l’ajuntament i a l’Oficina de Turisme per la porta del costat.