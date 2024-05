Els Bombers mobilitzen un helicòpter i cinc vehicles per un rescat al gorg on va morir un noi

Dues persones han quedat atrapades al gorg dels Tres Salts a Sant Fruitós de Bages i els Bombers les han rescatat il·leses. Els fets han passat al mateix lloc on va morir ofegat un jove de 14 anys el passat divendres 19 d'abril.

L'avís s'ha donat quan passaven deu minuts de les 12 del migdia; la persona que ha trucat ha explicat als bombers que en aquest cas no hi havia risc que les persones atrapades s'ofeguessin. Un helicòpter amb efectius del GRAE subaquàtics i cinc dotacions més de suport s'hi han desplaçat i han rescatat les dues persones amb cordes de forma individual i ambdues han resultat il·leses.

Els dos accidentats van quedar en un espai entre dues roques, a tocar de la caiguda d'aigua, de manera que no podien tornar a pujar però quedaven protegides de l'aigua. Pel que sembla,hi van anar a parar perquè una de les dues hauria relliscat des de la part de dalt mentre intentava atravessar el Llobregat per aquell punt; l'altra hauria volgut ajudar-la però també hauria relliscat i hauria anat a parar al mateix punt. Els bombers els van poder treure des de dalt un per un sense més conseqüències.

El punt on van quedar atrapades; a l'interior, en l'ombra, s'entreveu una de les dues persones / Bombers de la Generalitat

Aquest és el gorg on va morir Rayan Mansouri Aya, alumne de quart d'ESO de l'institut Gerbert d'Aurillac. El dia d'aquell accident era un divendres festiu al centre on estudiava. Hi va anar amb sis menors més, que van anar a passar el matí als Tres Salts, una zona en què sol ser habitual que els habitants del territori s'hi vagin a banyar quan arriba la calor.

Per aquell accident es van mobilitzar 9 dotacions, amb un total de 20 bombers. Entre les dotacions que hi van participar, va destacar la intervenció de la unitat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic. També hi havia dos vehicles de comandament, dos vehicles lleugers, un furgó de salvaments, dues autobombes, el furgó de rescat aquàtic i l'helicòpter polivalent.

En veure que baixava força corrent d'aigua, es va decidir fer una recerca intensiva amb els submarinistes del GRAE Subaquàtic a la zona on hi havia fins a 5 metres de profunditat, i també el van estar buscant per la zona superficial de la làmina d'aigua amb perxes.

A les 12.30 hores els Bombers van localitzar el cos del noi. Malgrat les maniobres de reanimació, no van poder salvar-li la vida. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar l'equip de psicòlegs per assistir-hi amics i familiars. El Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers va activar el suport psicològic per part dels professionals que van treballar al rescat.