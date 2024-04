Mor un noi de Sant Fruitós de Bages en llançar-se a un gorg per banyar-se

Un menor de Sant Fruitós de Bages ha mort aquest divendres al migdia ofegat en un gorg del riu Llobregat conegut com els Tres Salts, on havia saltat per banyar-se. L'avís de l'incident l'han fet a les 11.20 h els amics del noi quan han vist que no sortia de l'aigua. Els Bombers han localitzat el seu cos una hora després.

Rayan Mansouri Aya, era alumne de quart d'ESO de l'institut Gerbert d'Aurillac. Aquest divendres era festiu al centre dels sis menors que han anat a passar el matí als Tres Salts, una zona en què sol ser habitual que els habitants del territori s'hi vagin a banyar quan arriba la calor. Segons ha confirmat l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, tots ells són del municipi i es coneixen per anar a l'escola junts. A més, ha assegurat que la família del difunt és molt coneguda al poble, ja que el seu pare «té presència en l'àmbit de les associacions locals» i el noi jugava al Futbol Club Fruitosenc. També era usuari de l’equipament juvenil del municipi, el Nexe Jove.

El batlle ha afegit que aquest ha suposat un «cop molt fort per la canalla que compartia moltes estones amb ell, tant en l'àmbit escolar com en altres activitats».

Com a mostra de condol, l’Ajuntament realitzarà un minut de silenci a les 8 del vespre d'aquest divendres, davant del consistori. També s'ha decidit ajornar la festa Sant Beat Free, que estava programada per demà, dissabte.

El dispositiu policial al gorg dels Tres Salts del Llobregat / ACN/Estefania Escolà

Ampli desplegament per recuperar el cos

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 9 dotacions, amb un total de 20 bombers, segons informen fonts d'aquest cos. Entre les dotacions hi havia dos vehicles de comandament, dos vehicles lleugers, un furgó de salvaments, dues autobombes, el furgó de rescat aquàtic i l'helicòpter polivalent, que ha helitransportat la unitat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic.

En veure que baixava força corrent d'aigua, s'ha decidit fer una recerca intensiva amb els submarinistes del GRAE Subaquàtic a la zona on hi havia fins a 5 metres de profunditat, i també han investigat a la zona superficial de la làmina d'aigua amb perxes.

A les 12.30 h els Bombers han localitzat el cos del noi que, malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut fer res per salvar-li la vida. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat l'equip de psicòlegs per assistir-hi amics i familiars. El Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers ha activat el suport psicològic per part dels professionals que han treballat al rescat.