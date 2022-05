Martorell opta a ser designada Ciutat Europea de l’Esport l’any 2023, un reconeixement a municipis que fan esforç per a la promoció de la pràctica esportiva i per tenir instal·lacions en bones condicions per a la seva pràctica. El 2019, Igualada va ser Capital Europea de l’Esport. El reconeixement el concedeix l’Associació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport (ACES Europe), des de l’any 2001, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les. Aquest dilluns i dimarts, els responsables de la concessió visiten Martorell.

El comitè avaluador va ser rebut ahir a la sala de plens de Martorell. L’alcalde Xavier Fonollosa va rebre el comitè format per Alessio di Maio, delegat de Roma, Robert de Vita, president d’ACES França, Michelle Vorel Adams, presidenta d’ACES Regne Unit, Hugo Alonso, secretari general d’ACES Espanya, i Joan Anton Camuñas, delegat d’ACES Catalunya. Durant 48 hores la delegació visita instal·lacions i rep informació sobre el compromís de la vila amb l’esport. Ahir van visitar visitat el Centre Integral d’Esport i Salut, l’Anella Esportiva de Can Cases, el Complex Esportiu de Torrent de Llops i el Pavelló Esportiu de Can Cases per tal de comprovar les infraestructures i instal·lacions i l’ús que se’n fa. Un dels punts que també es té en compte és l’accés a la pràctica esportiva, els clubs i associacions esportives locals vinculades, i les iniciatives per a la promoció de la salut i la integració social a través de l’esport.

A Martorell «tenim unes grans instal·lacions esportives, però crec que és molt millor el que hi ha al darrera, la manera de concebre l’esport com a element de cohesió de la societat», va dir Fonollosa als membres avaluadors. «En una ciutat com la nostra amb 72 nacionalitats diferents -va afegir-, l’esport és una eina integradora». Fonollosa va destacar el paper de l’esport des del punt de vista social i va afirmar que «ens iguala i implica uns valors que ens acompanyaran tota la vida, com són el treball en equip, la solidaritat, i la superació individual i col·lectiva».

El secretari general d’ACES a Espanya, Hugo Alonso, va lloar el nivell de les instal·lacions, però va destacar que el més important és el compromís que heu pres des del primer dia amb aquesta candidatura». «Per al 2023 hi ha altres candidatures al territori, però no es tracta d’una competició, sinó d’un reconeixement a la tasca que es fa al municipi envers l’esport com a salut, benestar, element integrador de la societat i instrument educatiu».