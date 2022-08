Martorell ha enllestit la remodelació d’un dels espais emblemàtics del municipi, la plaça de l’Església, que s’inaugurarà aquest mateix dissabte en un acte inclòs dins dels actes de la Festa Major. Les obres han consistit en una repavimentació de l’espai -per tal d’harmonitzar-lo i aconseguir un entorn més amable i accessible.

Les obres s’han fonamentat en l’anivellament i la instal·lació d’un nou paviment de la plaça i el fossar de la mateixa tonalitat rogenca que la façana de l’església parroquial de Santa Maria, que s’ha col·locat sobre l’anterior de formigó gris i vetes blanques i que havia romàs en aquest punt els darrers 44 anys. També s’amplien i s’enjardinen es escocells -els clots o requadres de terra que volten els arbres envoltats de paviment- i s’instal·len noves jardineres.

«El nou paviment de la plaça de l’Església està molt més d’acord amb el que tenim a tot el nucli antic, tenint en compte que tots els carrers que hi ha al seu voltant ja estaven urbanitzats», explica l’alcalde Xavier Fonollosa. El batlle considera que, amb la intervenció realitzada, «donarem un punt de qualitat urbana a aquest espai, amb un paviment que és diferent a la resta, però que té la mateixa tipologia i amb els mateixos colors de la façana de l’església». També destaca que aquesta ha estat una obra «relativament ràpida de fer, que està quedant molt bé, amb un color molt bonic i que s’adiu molt amb la façana de l’església i dóna un punt de qualitat en aquest espai tan emblemàtic del nucli antic».

L’actuació també ha comportat l’ampliació dels escocells que envolten dos dels quatre plataners que hi ha a la plaça i la col·locació de jardineres per limitar l’accés de vehicles a la plaça. La pavimentació s’ha fet tant a la pròpia plaça com al fossar. En aquest darrer cas, fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Martorell i el Bisbat de Sant Feliu, que possibilitarà l’obertura del fossar a diverses celebracions del municipi (Festa Major, el Roser, Fira de Primavera i d’altres).