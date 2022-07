«Ja que ens hi hem trobat, fem-ne una gestió intel·ligent»

El sector de la construcció és un dels pilars d’Empresariat Cerdanya.

S’està construint ordenadament?

Si la construcció ens porta uns veïns que dormen més de cent nits a la comarca, aleshores tindríem una construcció sostenible, adequada al medi que ens faria créixer per sobre dels 20.000 i això ens aportaria millors serveis. Els empresaris no volem un Lloret de Mar.

Quin model suggereix?

L’empresari de la construcció no és el que ha buscat aquest boom, la gent ve perquè la Cerdanya és maca. Hem d’evitar els grans blocs i apostar per les cases, com a Suïssa.

Tot de segona residència...

Bé, en aquestes grans promocions també n’hi haurà de primera residència. Són del POUM del 2010. Potser ara alguns ajuntaments canviarien algunes coses, però ja que ens hi hem trobat, gestionem-ho amb intel·ligència.