Un expert situa en catorze minuts el futur viatge en tren d’Alp a la Seu

L’expert ferroviari i enginyer industrial Pau Noy ha presentat un estudi sobre el projecte d’unió en tren de la Cerdanya i l’Alt Urgell, el qual ha fixat el temps per connectar Alp i la Seu d’Urgell en catorze minuts a una velocitat de 120 quilòmetres per hora. Noy ha xifrat la inversió necessària per construir aquest ramal nou de la línia R3 fins a Andorra en 688 milions d’euros.

L’enginyer industrial del Pallars ha presentat l’estudi en el marc del debat que s’ha generat a Andorra i Catalunya sobre la possible construcció d’aquesta nova línia de tren que connectaria el Principat amb Barcelona i la línia europea de la Tor de Querol, fixant el punt de connexió a Alp. En aquest sentit, la Generalitat ha encarregat un estudi de viabilitat del projecte com a una futura inversió al territori. Segons ha explicat Noy, perquè els combois poguessin fer aquest recorregut entre la Seu i Alp en 14 minuts haurien de completar la distància de 35 quilòmetres en un trajecte directe, sense parades a Bellver o Martinet. Aquest disseny fixaria un servei molt destinat al transport entre Andorra i Barcelona, més que no pas al transport dels pirinencs pel territori. Pel que fa a la resta del trajecte, l’expert ferroviari ha considerat que tot l’itinerari es podria completar en un temps de dues hores i 34 minuts. Per assolir aquest temps de pas, però, primer caldria desdoblar la línia actual entre Montcada i Reixac i Vic. Entre aquestes dues poblacions el trajecte s’hauria de poder fer en poc més de mitja hora. Igualment, el projecte requeriria també obres de millora de la línia entre Ripoll i Alp. Noy ha calculat que la nova línia entre Andorra i Barcelona podria oferir uns catorze trajectes diaris amb una mitjana d’uns 7.500 passatgers. Pel que fa al cost, l’enginyer ha considerat que dels 688 milions que caldria invertir, 302 correspondria a la línia entre Alp i la Seu d’Urgell, mentre que des de la capital alt urgellenca fins a Sant Julià de Lòria comportaria un cost de 149 milions. Els estudis preliminars del projecte deixen sense connexió Puigcerdà amb la Seu a través de Bellver, la segona població de la Cerdanya.