El sector hostaler de la Cerdanya acaba l’estiu content malgrat un juliol fluix

Bones sensacions en l’hostaleria de Cerdanya després d’un agost en que els restaurants, càmpings i hotels de la comarca han registrat altes xifres d’ocupació. Això els ha servit per compensar un juliol clarament més fluix.

Núria Vidal, presidenta de l’Associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya, destaca que en conjunt han tingut una ocupació del 75%, si bé aquesta xifra s’ha de posar en context. Al fons de la vall s’ha situat entre el 85 i el 95 , mentre que a les estacions de Masella i Molina no s’ha superat el 70%.

Vidal apunta que són xifres similars respecte a anys anteriors, però amb la diferència que en els anys de pandèmia ja es venia d’uns mesos de juliol també molt forts. Enguany, en canvi, al juliol l’ocupació va ser entre un 15 i un 20% inferior respecte al mateix mes de 2021.

Per la seva banda, Nativitat Bover, de l’Associació de Bars i Restaurants, afirma que l’agost ha anat molt bé en general, i comenta que la majoria d’establiments han tingut una alta afluència tant al migdia com a la nit, si bé alguns han tingut menys comensals per dinar.

Bover afegeix que el comportament de les persones que tenen una segona residència a la comarca és diferent a l’estiu i a l’hivern. La presidenta de l’entitat argumenta que ara la gent hi passa més dies i que la majoria d’àpats els fa a casa, mentre que en els caps de setmana d’hivern s’instal·la menys a casa i fa més consum en els bars i restaurats de la vall.

Per altre costat, Vidal i Bover subratllen que les setmanes més fortes han estat les centrals, entre el 8 i el 24 d’agost, i admeten que aquest estiu s’ha tornat a assemblar als d’abans de la pandèmia, amb unes tendències molt diferenciades entre el juliol i l’agost. A més, veuen amb incertesa aquest mes de setembre perquè les escoles arranquen una setmana abans i no hi ha un pont festiu per l’11 de setembre.