Els Bombers de la Generalitat ja han rebut aquest diumenge més d'un centenar d'avisos pel fort vent que ha bufat arreu de Catalunya, 70 dels quals entres les 10.30 i les 14 hores. La majoria de serveis han estat per retirar de la via pública branques i arbres caiguts per la ventada (diversos cotxes han quedat afectats arreu de Catalunya) o treure cartells o plaques solars inestables.

Les ratxes de mestral han superat els 80 km/h en comarques com l'Anoia o el Baix Llobregat amb registres com els 82,1 km/h dels Hostalets de Pierola. Al Berguedà, el vent també ha causat problemes a la via pública. El Meteocat, d'altra banda, ha ampliat aquest diumenge el seu avís per fort vent davant la previsió que el temporal es prolongui fins a la nit de demà dilluns i afecti més comarques. Cauen tímids ruixats de neu al Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell