Sergi Cuenca, director musical de El Rey León: «Chanel és una bomba energètica amb un talent que encara està per descobrir»

Treballadora, professional i amb molts reptes per assolir. Així recorda Sergi Cuenca (Puig-reig), director musical de l’espectacle El Rey León, els tres anys (2013-2015) que va compartir l’escenari del Teatre Lope de Vega de Madrid amb Chanel Terrero.

El puig-reigenc qualifica l’artista de «bomba energètica» amb un talent que encara està per descobrir, tant a dins com a fora de l’escenari.

Terrero, que en múltiples ocasions s’ha definit com una persona molt exigent i passional, va marxar de l’elenc del cèlebre musical per encarar nous reptes. Va rebre el caliu del públic interpretant el paper de protagonista a El Guardaespaldas, Flashdance i de ballarina a Mamma Mia. Haver començat de molt petita amb classes de cant i piano, gimnàstica rítmica i dansa a la Royal Academy of Dance i amb ballarins de la talla de Víctor Ullate, Coco Comín i Gloria Gella havia donat els seus fruits. Els seus dons per la dansa la van dur l'any 2010 a formar part del cos de ball de Shakira durant la seva actuació als MTV Music Awards. També ha estat ballarina al programa Tu cara me suena d’Antena 3.

Al llarg de la dècada, l’olesana va substituir els escenaris de teatre pels platós de televisió en aconseguir papers destacats tant en la petita com en la gran pantalla. Les càmeres de El Rey de La Habana, Gym Tony, El Secreto de Puente Viejo o Águila Roja no s’han pogut resistir a l’encant de l’artista, on ha obtingut papers destacats en algunes d’aquestes produccions.