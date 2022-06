El retorn del Campus Gospel de Rajadell uneix cors europeus i figures americanes

El primer èxit és tornar, reflexionava ahir el manresà Ramon Escalé, pioner del gospel a Catalunya i director musical del Campus Gospel Rajadell que, després del parèntesi de dos anys per la pandèmia, reprendrà l’activitat, en la seva setzena edició, del 8 al 10 de juliol. Del centenar i escaig de places disponibles i tot i no percebre «l’eufòria d’altres anys» ja s’han cobert mes d’una setantena, la meitat de les quals «amb participants que no han vingut mai» que arribaran, a banda del Principat, de llocs com el País Basc, Mallorca, França, Itàlia o Suïssa. Una xifra que, de moment, i a dues setmanes del campus, Escalé valora molt positivament després de les incerteses de la covid. La renovació de participants suposa, a més, un valor afegit per la «capacitat de sorpresa de les primeres vegades» tant per als organitzadors com per als assistents. Les inscripcions estan obertes fins l’1 de juliol (campusgospelrajadell.org).

Aquesta setzena edició, que promou Esclat Gospel Singers -el cor manresà que des de fa 22 anys dirigeix Escalé- tindrà un cartell que «si no és el millor, pràcticament», amb dues figures del gospel de Chicago («bressol mundial i punt neuràlgic de la indústria, com Nova Orleans per al jazz»). Es tracta de Dexter Walker -que exercirà de Resident Reverend- i Cinque Cullar. Així mateix, i com ja es va apuntar en la darrera edició, la del 2019, el Campus Gospel Rajadell continua «ampliant relacions i connectant-nos amb els cors d’Europa», que protagonitzaran els concerts d’enguany. Explica Escalé que és «sorprenent el moviment gospel que hi ha al nord, com ara a Noruega, Suècia, Finlàndia...» Una simbiosi programàtica que, en certa manera, tanca el cercle entre Europa i Estats Units a través d’uns cors que, a diferència de molts dels d’aquí, com els mateixos Esclat Gospel Singers, estan units per «l’origen religiós. Són cors d’església vinculats per la fe protestant, tant els europeus com els americans. Nosaltres connectem amb el gospel a través d’altres paràmetres, potser més lúdics, però amb el mateix missatge: un sentiment de comunitat, d’unió, de generositat, de sentir-nos part d’un grup a través de la música».

A banda dels tallers, que continuen sent l’eix central de l’activitat pedagògica del campus, els concerts a la plaça de l’Església tindran com a protagonistes els amfitrions, Esclat Gospel Singers, a més dels internacionals Safari Choir (Noruega), que dirigeix Eirik Kaasa i Didier Likeng &Gospel Wings (Bèlgica), a més del Gran Cor del Campus, format per tots els participants i dirigit per Walker. Repeteix el Sunday Service per quarta edició, una proposta que beu del tradicional servei religiós dels diumenges al matí en les comunitats afro-americanes però que a Rajadell es transforma en una «reunió de tots els participants per compartir sentiments. És un dels moments més emotius del campus», assegura Escalé. Amb un pressupost de més de 30.000 euros, el Campus Gospel Rajadell compta amb la complicitat de l’Ajuntament i dels veïns del poble que acullen participants a casa seva.

L’èxit de la proposta a Rajadell va fer néixer el 2019, One Heart, el primer Festival Internacional de Gospel a Barcelona, també liderat per Escalé: «és el germà gran». Una proposta que pot fer replantejar en un futur el format a Rajadell «potenciant més el lloc i potser buscant l’especialització. Hi rumiarem», clou Escalé.