Joaquim Nadal presenta llibre en un homenatge a Antoni Dalmau

Noms d’una vida (Pagès Editors) és el tercer llibre de perfils biogràfics que l’historiador, escriptor i polític Joaquim Nadal dedica a persones, vives o mortes, que l’han marcat i que en la seva projecció pública, cívica i nacional, han excel·lit pels seus valors, treball i dedicació a la comunitat. Un volum del qual ja se n’ha publicat la segona edició, que s’ha ampliat amb tres noms més: Josep Pallach, Jordi Pujol i el desaparegut escriptor i polític igualadí Antoni Dalmau Ribalta. La primera presentació d’aquesta segona edició es farà aquest dijous (19 h), a la Biblioteca Central d’Igualada, per poder retre homenatge a Dalmau, arran del seu traspàs inesperat, el gener passat. L’acte tindrà la participació de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i de Carme Vidalhuguet, directora de la col·lecció d’assaig Argent Viu, de Pagès Editors.

El volum suma així una setantena de protagonistes amb els perfils biogràfics de noms de la seva família (el pare i la mare de Joaquim Nadal) i noms singulars de la història, l’art, la política o l’església, com Ermessenda de Carcassona, Josep Tarradellas, Diana Garrigosa, Hilari Raguer, Maillol, Pablo Picasso, Modest Prats, Josep Fontana, Pierre Vilar, Eva Serra, Sebastià Salellas i Magret i Narcís-Jordi Aragó, entre altres.

Nadal encapçala el llibre amb dos articles molt personals, un dedicat al seu pare que recull el que l’autor va escriure per al dia del funeral, fa 3 anys, i un altre amb unes notes escrites per a la seva mare, a punt de fer 90 anys. Nadal també destaca l’article breu sobre Diana Garrigosa i l’impacte de la seva mort. «És la persona que acompanya Pasqual Maragall mentre viu un Alzheimer creixent i que de cop desapareix del mapa com si hagués fet tot el que havia de fer a la vida, deixant les coses endreçades», explica l’autor. També dedica un article al text que es va llegir en el funeral de Josep Pla, tres articles dedicats a Raimon i un altre a un membre del PSUC. «No són els noms d’una vida, són noms que esdevenen presències intenses en la meva, per simpatia, afinitat, coincidència cívica i política, interès intel·lectual, vincles professionals o emocionals, per amistat o per tot alhora», explica l’autor. Per a Nadal, a més, quan es tracta de persones que han mort, «sempre destaco que dels morts no ens importa la mort, sinó que ens importa la vida». El llibre forma part de la col·lecció d’assaig Argent Viu i és el tercer volum de perfils biogràfics que signa l’escriptor, després de Vides amb nom i Noves vides amb nom.