L’Orfeó Donostiarra fa ple a la Seu en la cloenda del cicle Sons del Camí

La 9a edició del cicle Sons del Camí va cloure divendres passat amb l’actuació que l’Orfeó Donostiarra va oferir a la Seu i que va ser seguit per les 450 persones que omplien els bancs de la basílica. Abans que comencés l’espectacle, Marc Aloy, alcalde de Manresa, els va donar la benvinguda a la ciutat i va assenyalar que el cor musical era la segona vegada que actuava a la capital del Bages. La primera va ser eal maig del 1948 al teatre Kursaal per commemorar el quart centenari dels Exercicis Espirituals, escrits per sant Ignasi de Loiola. Aloy també va demanar als assistents que, «per desig de la formació», no aplaudissin fins al final de l’acte per «no trencar la temàtica sacra de l’esdeveniment». D’aquesta manera, amb el públic en complet silenci i només amb sis focus de llum, va donar inici el concert per part del grup de Donosti. Ells vestits de negre, elles de blanc. Durant prop d’una hora que va durar la seva actuació, els assistents van poder gaudir de diverses peces sota la direcció de l’artista musical José Antonio Sainz Alfaro, que va estar acompanyat per Gerardo Rifón a l’orgue.

La primera va ser Kyrie, que es troba dins la composició Petite Messe Solennelle, de Gioachino Rossini, i tot seguit van interpretar Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré i Denn er hat seinen Englen befohlen, que s’engloba dins d’Elias, de Felix Mendelssohn. D’aquest últim músic i compositor també va sonar Salmo 43. Les altres peces que també es van poder escoltar van ser Nigra Sum, de Pau Casals; els rèquiems Wie lieblich sind deine Wohnungen, de Johannes Brahms i In Paradisum, de Gabriel Fauré; Ave María, de Javier Busto; Aita Gurea, d’Aita Madina, i Amazing Grace, de John Newton. Com a solistes van interpretar Pie Jesu, d’Andrew Lloyd Webber, a càrrec de les cantants Irene Del Molino i Alicia Alzorrix; Ave Verdum, de Karl Jenkins, també amb Del Molino i, en aquesta ocasió, Nahia Albrecht; i Hallelujah, de Leonard Cohen, a càrrec de Juncal Baroja. Un cop va finalitzar l’actuació, José Antonio Sainz Alfaro, que porta més de 30 anys dirigint l’Orfeó Donostiarra, va fer un breu parlament on va agrair poder actuar a Manresa, ciutat que va ser «molt important en la vida de sant Ignasi de Loiola» i va posar en relleu la seva figura com a jesuïta. També va destacar que sant Ignasi és el patró de Gipuzkoa. Després de les seves paraules, el cor musical va seguir amb el seu repertori amb dues cançons més. Van tornar a interpretar Hallelujah, però aquest cop de forma grupal, i El Virolai. Amb aquesta última peça musical les 450 persones que formaven el públic es van posar dempeus i un cop va acabar la música els assistents van respondre amb un llarg i emotiu aplaudiment. Un final que va rebre una gran ovació i acceptació per part del públic. En aquesta ocasió, el grup va ser convidat a actuar a la ciutat dins del projecte Manresa 2022, que celebra els 500 anys de l’arribada del jesuïta a Manresa i la seva estada de gairebé un any. 1.500 assistents a l’actuació d’El Pot Petit a l’Edifici de l’Anònima El grup musical El Pot Petit va oferir divendres a la tarda un concert a l’Edifici de l’Anònima en la cloenda de la 9a edició del cicle Sons del Camí. Sota el títol «Vull cantar i vull ballar!» i davant d’un públic d’unes 1.500 persones, van mostrar el seu repertori ple de música, dansa i molta diversió en una actuació que va durar aproximadament una hora, on la quitxalla va poder veure alguns dels personatges més coneguts del grup; com el Drac Rac, el Gall Ot o el Lleó Vergonyós. Durant el concert, els assistents van tenir la possibilitat de refrescar-se a les diferents fonts d’aigua gratuïtes que va posar l’organització amb la voluntat de fer front a l’onada de calor.