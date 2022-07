Bonvehí tanca amb el quart poemari de haikus el seu personal Camí Ignasià

De les araules callades que li van inspirar els Monegres a les paraules alades de les vinyes i cigonyes de la Rioja i Navarra; de les forjades en els boscos bascos a les traçades pel territori català. El manresà Jaume Bonvehí (1955) tanca, amb l’arribada a Manresa, una tetralogia poètica encetada el 2019 en la qual, a través de la cadència i la «lleugeresa» dels haikus, ha recorregut, físicament i espiritualment, les quatre etapes que formen el camí ignasià. Paraules traçades. El Camí Ignasià per terres catalanes (L’Albí, 2022) es presenta avui a la Cova.

Per al manresà, que va fer les 27 etapes del camí en dues tongades, entre el 2018 i el 2019, hi ha una «figura cabdal» en aquest projecte, el teòleg Xavier Melloni, que «em va animar a publicar els poemes que havien sorgit de les quatre etapes» i que Bonvehí havia anat escrivint en quatre llibretes Moleskine a mida que caminava: un manera, explica, de traslladar al paper una poesia més «instantània que descriu l’emoció del moment, el present que estàs vivint». El haiku, que equipara a la lleugeresa de l’equipatge d’un pelegrí , va ser la forma poètica triada per aquests «pensaments destil·lats». Per la diligència formal i perquè li servia per transmetre en els poemes «natura i bondat, una dimensió mística i un desvetllament dels sentits, que és l’essència del haiku». Així, i amb la complicitat de l’editor berguedà Jaume Huch, el manresà ha culminat el darrer tram poètic d’un camí que és, realment, subratlla, «el protagonista». I, ell, «un pelegrí més». Un relat personal, amb les evocadores il·lustracions de Laura Estrada, per al qual ha deixat deliberadament Manresa per al final per la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. I entre les imatges d’aquesta darrera etapa, Bonvehí destaca l’«emoció i la felicitat» de l’arribada amb la visió de la Torre de Santa Caterina: «Santa Caterina,/Monte del Gozo manresà./Corona del Camí Ignasià», en una translació del Camí de Sant Jaume.