«Almendros va ser una dona amb poder de decisió en una època en què eren comparses»

«Maria Matilde Almendros va ser una dona molt decidida en una època en què les dones tenien reservat el paper de comparses». La historiadora manresana Conxita Parcerisas Zresumeix així el que més la va «impactar» després de fer la recerca biogràfica de la locutora i actriu manresana, de la qual se celebra enguany el centenari del naixement (1922-1995). La trajectòria de qui serà la primera dona laica a la galeria de Manresans Il·lustres es pot veure fins al 10 d’octubre (just quan hauria fet 100 anys) en una exposició a la Plana de l’Om que es va inaugurar ahir.

L’empenta d’Almendros en ple franquisme es tradueix, apunta Parcerisas, en dos aspectes: «Va arribar a ser empresària, amb la seva pròpia companyia, la Companyia de Comèdies Maria Matilde Almendros, dedicada a representar els clàssics del teatre català, i va tenir un programa de ràdio, d’èxit i propi, De España para los españoles», en antena del 1964 al 1978. «Durant la dictadura mai no es va mostrar ni a favor ni en contra, però va ser pionera en l’ús del català durant el franquisme i en les primeres eleccions democràtiques va formar part de la llista del president Pujol».

Ultimant els detalls de la mostra que ha comissariat Elvira Altés amb la col·laboració de Parcerisas i que ha produït l’Institut Català de les Dones, la historiadora manresana destacava la «intel·ligència» d’una dona amb unes habilitats innates per a l’escena i per a les ones radiofòniques. No ha estat «fàcil» trobar material expositiu. La majoria de cartells d’obres de teatre i documentació relacionada amb la seva vida professional provenen del Fons Ferrer-Garriga, que la família de Domènec Ferrer, l’actor manresà que va anar a buscar Almendros per muntar la companyia Almendros-Ferrer (1948-1952), va cedir a Els Carlins després de la seva mort. «D’ella, que va morir sense descendència, no hem pogut trobar res, exceptuant alguna fotografia familiar que conserva la seva neboda».

La mostra, amb 7 plafons, un de dedicat expressament a la seva vinculació amb la seva ciutat, «l’escola dels seus inicis», remarca Parcerisas, fa un recorregut per la seva trajectòria, amb cartells i peces d’atrezzo d’època, com una ràdio i vestits de personatges com Poncellina de la Ventafocs i es completa amb un audiovisual de trenta minuts de Canal Taronja.