Un concert per celebrar 12 anys de gòspel

Ja ho deia en la seva presentació: «Energia, força, sentiment, il·lusió». Aquests són els adjectius per descriure el concert de The River Troupe Gospel de Sallent celebrat al Kursaal de Manresa. Amb el teatre ple, però sobretot entregat per a l’ocasió, els assistents van gaudir d’un repertori del tot variat amb tocs de cançons molt conegudes i d’altres que gairebé et fan aixecar de la cadira. De fet, sense deixar de banda el repertori, el grup va fer marxa enrere en el temps i també va tenir espai per tocar les notes de les primeres cançons que van interpretar fa 12 anys.

I és que el grup actuava al Kursaal i ho sabia, per això tot detall era necessari tenir-lo a punt. Amb un directe especular, les llums no podien deixar-se de banda. El ritme de la música i els diferents colors pensats per a cada moment del concert van ser els tocs que van donar més brillantor a un espectacle que no va deixar indiferent a ningú.

Sota la direcció de Vicen Alfonso i Jaume Riu, el cor format per prop de 50 cantaires d’arreu de la Catalunya central i de pobles com Balsareny, Avinyó, Castellnou de Bages, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages, entre altres, van fer un homenatge a artistes que han marcat la història de la música, com Madonna, Marvin Gaye, U2, Dolly Parton, Michael Jackson i alguns més.

El concert també va tenir el seu moment més emotiu. Amb unes espelmes de pila, un a un els components del cor les van obrir per retre homenatge als cantaires que ja no hi eren. Després del moment més emocionant de la tarda, es va donar pas a un altre audiovisual amb tot d’imatges del grup d’aquests anys. Aquest gest no era en va, perquè va ajudar els integrants del grup a poder-se canviar i tenir un caire més informal, i deixar enrere un vestuari inicial que havia estat més sofisticat.

Però això no era tot perquè els homenatges i les ganes de gaudir del concert amb més gent no van acabar. Abans de finalitzar l’espectacle, les últimes tres cançons van ser cantades amb els nouvinguts al grup, que no es van perdre el concert. A més, qui també hi estaven convidats eren els excantaires, que tenien ganes de pujar a dalt d’un escenari i tornar a vibrar amb el que havia estat el seu grup de cant i, perquè no dir-ho, de ball.

Tot plegat en una jornada en què es va treure el pastís d’aniversari i en què la gent estava convidada a fer festa amb uns globus que se’ls havia donat a l’entrada.

En definitiva, tal com assegurava la seva directora durant el concert, «a The River Troupe Gospel encara li queden molts anys de vida».