L'atur torna a baixar a totes les comarques centrals per primer cop en dos anys

L'atur registrat ha tornat a baixar aquest juny en termes intermensuals a totes les comarques de la Catalunya Central per primera vegada en dos anys, ja que des del mes de juliol del 2016 no es donava aquest fet. En conjunt, la davallada del nombre de persones inscrites a les oficines de treball a la Catalunya Central (-2,52%) ha estat inferior al de la mitjana catalana (-3,99%), fet que s'està repetint des del passat mes de març. En termes interanuals, la davallada a la Catalunya interior, del 5,91%, ha estat superior a la mitjana nacional (5,42%), com s'està esdevenint des del setembre de l'any passat.

Per comarques, l'atur ha caigut especialment a la Cerdanya (-10,77%) i, menys significativament, a l'Alt Urgell (-4,83%) i al Moianès (-4,39%), tres territoris de marcada influència del sector turístic. A l'Anoia i al Bages, el ritme de decreixement ha estat similar (-2,73% i -2,63%, respectivament), mentre que al Berguedà (-1,75%), el Baix Llobregat (-1,18%) i el Solsonès (-0,9%), el ritme de descens ha estat inferior a la mitjana del territori.

En el conjunt català, el nombre d'aturats va baixar en 15.376 persones durant el mes de juny i va situar el nombre total de desocupats en 370.192 persones a Catalunya, que va ser, d'aquesta manera, la comunitat autònoma amb un descens absolut més elevat de l'atur aquest mes.

Segons ha informat avui el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en el conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats va baixar el mes de juny passat en 89.968 persones i el total d'aturats es va situar en 3,16 milions.