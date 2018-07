Jordà demana «complicitat» al Parlament per recuperar el pressupost d'Agricultura

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, demana la «complicitat» dels grups polítics al Parlament per aconseguir el «millor pressupost de la història» per al departament de cara al 2019. Davant la Comissió d'Agricultura, la consellera va assenyalar ahir que l'objectiu és recuperar els nivells pressupostaris d'abans de la crisi quan el 2012 es va tenir un pressupost de 500 milions d'euros (l'any passat va ser de 315).

Després de desglossar el programa de Govern del seu àmbit davant els grups parlamentaris –en absència del PPC-, Jordà es va mostrar convençuda que ha estat «beneït» pels grups, tot i que algunes formacions com C's la van acusar de proposar un model «continuista» amb la consellera Serret. La consellera va insistir en la necessitat de tancar abans de final d'any aspectes com el decret de dejeccions ramaderes, l'actualització de l'Observatori de preus o el reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals.

Teresa Jordà va defensar que el model del Departament és «continuista» perquè Serret «va fer una feina ingent» que va quedar parcialment aturada pel 155 i ara cal «donar llum verda, reforçar-la, actualitzar-la i millorar-la». En aquest sentit, Jordà va remarcar que al «rebost» s'hi ha trobat una sèrie de lleis «consensuades i molt treballades» amb el sector i els partits, per la qual cosa es mostra convençuda que «aquesta és la dinàmica i el projecte a seguir». Jordà va insistir novament en la necessitat de poder comptar amb un pressupost digne per al Departament, que ja va aconseguir incrementar en el 13% la passada legislatura, amb uns comptes molt tocats per les retallades durant la crisi.

«L'objectiu és recuperar els 500 milions d'euros del 2012», va afirmar, tot i que també es va mostrar conscient que serà difícil i «s'augmentarà el que puguem». En aquest punt, la consellera va demanar la «complicitat» de la resta de grups parlamentaris, perquè parlin amb els seus portaveus i facin pressió per millorar els comptes de la conselleria «que representa el sector, el reequilibri territorial i l'alimentació de la ciutadania».