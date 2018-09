La plantilla de Seat farà algunes festes per compensar la manca de motors

Els treballadors de la fàbrica Seat de Martorell faran festa els caps de setmana de setembre i el dia 10 d'aquest mes per compensar la reducció de producció derivada de la falta de motors homologats amb la nova normativa de control d'emissions. En declaracions a l'ACN, el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, explicava que els representants de la plantilla i la direcció de Seat han arribat a aquest acord després d'una trobada celebrada ahir. Alhora assegurava que la mesura podria estendre's als dies 17 i 24 de setembre i, fins hi tot, a altres dates del mes d'octubre. Avui se celebrarà una nova reunió. «Hi ha hagut dificultats per determinar què s'havia d'imputar als treballadors per aquests dies i esperem poder-ho acabar de resoldre». La previsió és que la factoria deixi de produir uns 10.000 vehicles fins a final del 2018 a causa del retard en l'arribada dels propulsors.