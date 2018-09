Semen Cardona estrena un centre de genètica porcina a Aragó

Semen Cardona, en col·laboració amb la multinacional PIC, ha inaugurat aquest cap de setmana el seu nou centre de transferència genètica (CTG) a Tarassona (Aragó). Es tracta d'un dels centres més avançats d'Europa en tecnologia per controlar les condicions ambientals i de bioseguretat. A la inauguració hi van assistir 200 persones, entre elles els màxims responsables de Semen Cardona i de PIC, a més d'autoritats locals de Tarassona, encapçalades per l'alcalde, Luis María Beamonte.

Semen Cardona ha estat l'encarregada de realitzar l'obra civil del centre i el gestionarà, mentre que PIC aportarà els verros seleccionats entre les millors línies genètiques. D'aquesta col·laboració en sorgeix un centre que, per la seva localització, facilitarà la distribució a tota la península.

El CTG Tarassona, que tindrà 10 empleats directes, tindrà capacitat per a 300 sementals d'alt valor genètic i disposarà del seu propi laboratori amb les últimes innovacions en dilució, contrastació i envasat. I es tracta d'un centre autosuficient, que s'abasteix només amb energia solar.

L'expansió de Semen Cardona a Espanya continuarà a Segòvia, on s'està construint un nou centre d'inseminació artificial (CIA). En paral·lel, l'empresa manté la seva expansió internacional, amb centres a Mèxic i a Filipines. Semen Cardona exporta a vint països d'Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica, i comercialitza 3 milions de dosis d'esperma de porcí anuals.