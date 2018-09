DIRECTE | La jornada eWoman aborda a Manresa el rol de la dona al món digital

El rol de la dona al món digital centra aquest dimecres la jornada eWoman, que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica Media al teatre Kursaal de Manresa amb l'assistència de prop de dues-centes participants. La trobada, concebuda per servir de motivació i inspiració a altres dones i per enfortir la imatge de la dona d'avui integrada en llocs professionals de tendència digital, començarà a 1/4 d'11 del matí i s'allargarà fins a 2/4 de 2 del migdia donant veu a vuit emprenedores que aportaran la seva experiència com a dones amb responsabilitat empresarial. També inclourà el lliurament dels premis eWoman Manresa, que han estat distribuïts en tres categories: al Negoci on-line, a l'Art digital i Xarxes socials, i a la Trajectòria professional by CaixaBank.



En aquest article podràs seguir en directe el desenvolupament de la jornada eWoman.





08.45 h

El programa d'eWoman Manresa