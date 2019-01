La plantilla de Denso pararà el dia 29 en la negociació per obtenir una paga de beneficis

Els representants dels treballadors de la planta bagenca de la multinacional japonesa Denso han convocat una aturada d'una hora per torn el proper dia 29 de gener per pressionar l'empresa en la negociació d'una paga vinculada als beneficis. La plantilla considera que «l'empresa té molts beneficis i els treballadors hi contribueixen. Per això els beneficis haurien de repercutir també en la plantilla», segons ha explicat a aquest diari Montse Noguera, presidenta del comitè d'empresa.

Segons Noguera, empresa i representants dels treballadors estan negociant aquesta paga extraordinària «des de fa més de dos mesos», i, segons la presidenta del comitè, l'oferta que ha fet fins ara l'empresa «està molt lluny del que demanem». La direcció de Denso Barcelona ha declinat fer cap declaració en relació a aquest tema, i únicament manifesta que «el procés de negociació entre la representació legal de les persones treballadores i l'empresa continúa obert».

Segons Noguera, la d'una paga vinculada als beneficis de l'empresa «ha estat una reivindicació de sempre del comitè d'empresa, però mai no ho hem aconseguit». Ara, i atès que, recorda Noguera, «Denso és l'empresa amb més facturació del Bages», el comitè es proposa assolir la seva reclamació. «La del dia 29 serà la primera mobilització que farem, a veure si ens prenen seriosament», diu Noguera.

La presidenta del comitè diu que a banda de la paga associada a beneficis, els representants dels treballadors també reclamen «deu minuts més de descans». Segons Noguera, en l'actualitat a la cadena de muntatge hi ha dos descansos estipulats, de deu i quinze minuts, però Noguera afirma que «uns tècnis del control laboral van validar que hauríem de tenir un tercer descans».

La planta bagenca de la multinacional japonesa està acreditant un gran balanç que supera les expectatives de la mateixa direcció. Així, la facturació de l'empresa per al 2018 podria tancar-se a l'entorn dels 380 milions d'euros, per sobre dels 360 previstos el mes de gener de l'any passat.