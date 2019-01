L'Era celebra 12 anys amb una nova tertúlia agroecològica

«Els problemes de l'agricultura i l'alimentació» és el tema de la nova Tertúlia a l'Era, que se celebrarà el 6 de febrer, de 7 a 9 del vespre, a la sala d'actes de la biblioteca Cal Sitjes d'Artés, i amb la qual l'associació manresana L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, celebrarà el 12è aniversari de tertúlies.

Durant l'acte, les tertulianes i els tertulians més habituals celebraran l'efemèride amb un pica-pica, però abans abordaran la qüestió de la trobada intercanviant experiències sobre els problemes que es troben en el dia a dia en la gestió del seu hort o camp i també en la seva alimentació.

Les Tertúlies a l'Era van néixer com un espai de trobada de periodicitat mensual que tracta temes relacionats amb la producció ecològica i la vida en equilibri natural. Al llarg dels anys s'hi han tractat qüestions tan diverses com l'elaboració de remeis casolans, les plagues i les malalties de l'hort, el calendari lunar, l'alimentació saludable, les feines del mes a l'hort, i els fruiters, entre molts altres.

La idea de la Tertúlia a l'Era va sorgir de Pep Tuson, soci de L'Era, enginyer agrícola ara jubilat i expert en sobirania alimentària. La seva idea era dotar l'associació d'un espai d'intercanvi d'opinions més enllà de les habituals reunions de gestió de l'entitat. La primera es va fer l'any 2007 i ja des del primer moment la idea va ser descentralitzar l'activitat i portar-la fora de Manresa, més a prop de l'espai rural. Finalment, es va escollir el Complex Cultural de Cal Sitjes, a Artés, on se celebra cada primer dimecres de mes, de 7 a 9 del vespre. Al llarg d'aquests 12 anys, hi han assistit més de 300 persones, la gran majoria de pobles de la comarca o de la demarcació de Barcelona; el nombre habitual d'assistència a les tertúlies és d'entre 12 i 20 persones, segons apunten els seus promotors.

D'altra banda, L'Era ha programat un curs per saber produir bolets de soca com els xiitakes i les gírgoles. Les sessions seran els dissabtes 2 i 9 de febrer, a la finca de Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa i també a Sant Martí de Llémena. A la primera classe es donaran les bases per comprendre una mica el regne dels fongs, es tractaran les propietats nutricionals i terapèutiques dels bolets, es parlarà de les espècies interessants per ser cultivades, de les principals plagues i malalties, i de com fer la selecció d'arbres, la tala, la inoculació dels micelis, la incubació, la collita i la conservació dels bolets. La segona sessió es dedicarà a fer l'activitat pràctica en una finca de Sant Martí de Llémena.

L'horari del curs és de 10 a 18.30 h, amb una pausa per dinar. El preu és de 110 euros, amb descomptes per a persones a l'atur i acords especials per pagar amb moneda social.