Més de 600 empreses a Catalunya és dediquen a la tecnologia aplicada a l'educació

Un estudi de l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement (ACCIÓ) ha revelat que hi ha un total de 616 empreses a Catalunya consagrades a la tecnologia aplicada a l'educació. Segons l'informe, es tracta majoritàriament de pimes que generen una facturació anual total de 2.306 MEUR, una xifra que equival a l'1% del PIB català. La recerca d'ACCIÓ, elaborada en col·laboració amb Edutech Clúster, mostra que la realitat augmentada i virtual és un dels àmbits tecnològics que poden tenir un major impacte en l'aprenentatge, així com la intel·ligència artificial, la impressió 3D, la robòtica i el big data.

Segons l'estudi, el sector 'edutech' comprèn el conjunt d'empreses que ofereixen solucions tecnològiques al servei de l'educació amb l'objectiu de millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Pel que fa al perfil de les empreses que es dediquen a aquest sector, l'informe d'ACCIÓ precisa que es tracta generalment de pimes, un 19,2% de les quals compten amb filials a l'estranger i un 17,5% són exportadores. En relació al tipus d'activitat segons la facturació, el 45,3% d'aquestes companyies es dediquen a infraestructures i equipament, mentre que un 26,4% són consultores o entitats de recerca. Els segueixen els àmbits de continguts i recursos per a l'aprenentatge, els desenvolupadors de programari educatiu i les plataformes de gestió.

A part, l'estudi apunta que el Regne Unit, Canadà i Noruega són els tres països que ofereixen més oportunitats de negoci per a la internacionalització d'empreses catalanes d'aquest sector.