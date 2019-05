Eines de País elegeix els candidats a les vocalies del comitè de la Cambra

La candidatura Eines de País ha escollit com a candidats vocals del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona, que governarà durant els propers anys, als empresaris Toni Fitó, Albert Pont, Pau Bestit, Àngel Lázaro, Montse Soler, Elisabet Camprubí i Xavier Sunyer. Aquesta candidatura independentista va resultar gua-nyadora de les eleccions al ple de la Cambra celebrades fa unes quantes setmanes i la seva majoria absoluta –va aconseguir 31 dels 60 seients– li permet decidir en solitari la configuració del comitè executiu. Amb els set noms elegits per ser vocals es tanca la futura composició de l'òrgan de govern de la Cambra, que presidirà Joan Canadell i que té, a més, com a vicepresidents Mònica Roca –que ocuparà la presidència en l'última meitat del mandat–, Pere Barrios i Roser Xalabarder, mentre que Jordi Pomarol exercirà de tresorer. Els membres de la candidatura independentista, impulsada per l'ANC, es van reunir dimecres per decidir el nom dels vocals que proposaran en el primer ple de la Cambra.