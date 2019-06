Quinze firmes del territori central sumen un deute de 50 milions amb Hisenda

Una quinzena d'empreses de la Catalunya Central figuren en la darrera llista de morosos amb Hisenda que va fer pública ahir l'Agència Tributària. En conjunt, aquestes quinze empreses (la majoria de les quals, repetidores a la llista) sumen un deute de 50 milions d'euros.

Francesc Seuba Trullàs, fundador del grup anoienc Paellador, és qui acumula un deute més ampli amb el fisc, de 9,17 milions d'euros. El segueix la constructora amb domicili social actual a Manresa Obras y Servicios Suria, que té un deute de 6,55 milions. En tercer lloc figura Establiments Miró, l'empresa d'electrodomèstics fundada a Martorell, amb 4,74 milions. Amb deutes superiors als 4 milions també hi apareixen la constructora igualadina Emcofa (4,74 milions), Transports Masagué, de Vallbona d'Anoia (4,33 milions) i la igualadina Altiare, hereva de Proinosa, amb 4,12 milions.

La relació d'empreses de la Catalunya Central també comprèn Construccions Francesc Vidal (1,13 milions), Grup Tèxtil Dresca (1,44), Habitatges Zabala (1,41), Sánchez Romero (4,14), Serveis Elèctrics d'Abrera (1,82), Promociones Inmobiliarias Olesa de Montserrat (1 milió), Pujol Muntalà (2 milions), Fudesa Cerdanya (1,35 milions) i Sercametal SL (1,85 milions).

Empreses del territori central que havien aparegut en llistes anteriors d'Hisenda, com Metales del Baix Llobregat, Fundició Pujol Muntalà, Transrutas Vallbona, Encaix Fusteria Tècnica i Grup 3 han deixat de figurar a la llista.

L'Agència Tributària ha fet pública la llista de morosos amb Hisenda que incorpora 4.028 noms (3.713 són persones jurídiques) que deuen més de 14.100 milions a les arques públiques. Entre ells apareixen els noms de l'exministre i exdirector de Bankia Rodrigo Rato (empresonat), l'exbanquer Mario Conde, l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz i l'exmotorista català Sito Pons (Alfonso Pons Ezquerra). La llista s'ha actualitzat respecte al juny del 2018 i, segons les dades que publica l'Agència Tributària, la cinquena edició d'aquesta llista reflecteix el 6,7% menys de deutors i una reducció de l'import pendent del 7,8%. Salten de la llista noms que l'any passat eren destacats, com el del futbolista Dani Alves i el cantant Miguel Bosé. De la xifra de deutors totals, el 39% es troben en concurs de creditors, amb una xifra que ascendeix als 6.700 milions.

Respecte a la primera edició de desembre del 2015 (fet amb dades recopilades al juliol del mateix any), el nombre de deutors s'ha reduït en 2.000. Concretament, un total de 2.079 deutors que figuraven en la primera llista ja no apareixen a la cinquena, de manera que més del 42% dels deutors de la primera llista ja no es troben en la situació que motivaria la seva aparició en la llista de grans deutors. Fa un any, el nombre de deutors de la primera llista que ja no apareixien en la quarta era el 31%; d'aquesta manera, en un any el percentatge de deutors inicials (primera llista) que han desaparegut de les llistes ha crescut en 11 punts (en dos anys, més de 20 punts).