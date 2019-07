Els pagesos afectats pel foc de l'Ebre reclamen ajuts urgents i a fons perdut

Més de 200 pagesos, ramaders i altres afectats per l'incendi a la Ribera d'Ebre es van reunir ahir a la tarda amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, a Flix. Els agricultors tenen clar que el pla de xoc passa per una línia d'ajuts directes, urgents i a fons perdut i una agilització de la burocràcia. Aragonès i Jordà es van comprometre a crear una oficina tècnica sobre el terreny que centralitzi les peticions. «Fora burocràcia, i segurament voldrà dir que hem d'enviar pèrits ja, perquè si podem fer-ho en dues setmanes no en siguin tres, i hem de ser capaços de personalitzar cada cas», va assegurar la consellera. «Les línies de suport que pugui haver-hi, han de ser amb el mínim de paperassa possible», va afegir Aragonès.

Els pagesos, ramaders i altres afectats pel foc van poder traslladar totes les seves inquietuds i peticions al Govern. «De proposta en ferm no n'hi ha cap però se'ns ha vingut a escoltar. Veurem com acaba tot però d'entrada ho considerem una cosa positiva», va remarcar Pau Ciuraneta, pagès de la Palma d'Ebre. Més organització, ampliar les zones de reg de suport, menys burocràcia, ajuts econòmics urgents, gestionar els boscos cremats perquè no es converteixin «en zones desèrtiques», ampliar els ajuts de les zones desfavorides, rebaixar els mòduls de la renda, les PAC o debatre si convé declarar zona catastròfica l'espai afectat pel foc, són moltes de les altres actuacions que s'han traslladat al Govern.

Les subvencions a fons perdut i urgents són la prioritat per a tots els afectats. «No sé si entenem el sector. Avui escampàvem mànega a casa, la que se'ns ha cremat. Hem d'afrontar una campanya amb ingressos zero i no sé si ens podem esperar fins a final d'any», recordava Ciuraneta. «No vivim de paraules ni especulacions, vivim de realitat», afegia Enric Prunera, pagès de Flix.

A Prunera se li han cremat 15 de 20 hectàrees de cultiu d'olivera. En concret, 2.000 oliveres, amb un cost estimat per refer-ho de centenars de milers d'euros. «Cal un pla de xoc urgent. Hi ha molta gent afectada i tindrem costos als quals hem de fer front ja. Són factures i pagaments que ens cauen, i sense collita en expectativa, no els podem pagar», va assenyalar.

Sense ajuts directes, se senten abandonats en mans de bancs i entitats que consideren «voltors». «Si no es dona diners a fons perdut i hem d'anar a reclamar a entitats bancàries diners que hem de tornar, no hi haurà cap pagès que això ho agafi, perquè saben que no només ens pengem nosaltres, sinó que pengem les generacions que vindran darrere perquè no continuaran», va lamentar. De fet, Prunera reconeix que ha treballat perquè els seus fills busquin professions alternatives a la seva. «Jo sabia que portava una droga a la vena que no volia transmetre als meus fills, perquè no volia que passessin una vida amargada com la meva», va dir.