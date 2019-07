Viatjar sense maletes i amb l'equipatge al destí

A ple estiu, és època de vacances i la majoria de famílies ja tenen marcat al calendari els dies de desconnexió, de carregar piles, d'allunyar-se de la rutina del dia a dia i de perdre's en algun racó del món. T'has plantejat viatjar còmodament sense arrossegar maletes? I arribar al teu destí i tenir l'equipatge a punt? A Grup Via Manresa t'ho posen fàcil. Ofereixen el servei de recollir les maletes a casa i entregar-les al lloc que s'ha indicat. «Et permet viatjar de manera més còmoda i lleugera», explica Manel Pérez, gerent de Grup Via Manresa.

L'empresa garanteix «un porta a porta segur i fiable, i amb un preu que no és car». La proposta és atractiva, sobretot, diu Pérez, «per a gent que fa rutes en moto i que sense l'equipatge s'estalvien una càrrega important. O per a famílies que viatgen amb avió i que prefereixen fer-ho de manera més fàcil i pràctica: sense haver d'embarcar maletes i, per tant, gua-nyant temps a l'aeroport, tant a la sortida com a l'arribada».

Grup Via s'encarrega de recollir i entregar l'equipatge del client en el lloc i el dia indicats, sigui quin sigui el destí en l'àmbit de Catalunya, Espanya i Europa.

Manel Pérez remarca que «l'interès pel servei ha anat creixent des que el vam iniciar fa tres anys, i té molt bona acceptació». Apunta que «qui ho prova, repeteix».