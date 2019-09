La Denso bagenca rep el premi a la millor fàbrica del gegant multinacional japonès

Denso Barcelona, dedicada a la fabricació de components electrònics per a l'automoció i una de les indústries clau del Bages, està vivint un llarg període dolç. Si en els últims dos anys l'empresa ha anat cremant etapes de creixement que l'han resituat en números superiors als d'abans de la crisi, ara Denso ha entrat en un període d'acceleració que l'ha permès cobrir objectius en terminis més curts dels previstos. El grup multinacional japonès, amb 221 plantes arreu del món, una facturació de 39.000 milions d'euros i uns 170.000 empleats, ha reconegut l'impuls de la fàbrica bagenca i li ha atorgat el màxim guardó intern anual, que valora el treball global de la planta. Un premi que mai abans havia rebut Denso Barcelona en els seus 28 anys d'història i que en les darreres edicions havia reconegut centres a Brasil, Xina, Regne Unit, Japó i Corea.

L'empresa ubicada al polígon Santa Anna de Sant Fruitós de Bages celebra el reconeixement amb els seus millors números, i un avenç significatiu respecte de les previsions. Així, Denso Barcelona ja ha arribat als 400 milions d'euros de facturació, una fita que el 2016 preveia per al 2020. A més, ja ha sumat 1.100 empleats, 850 dels quals són fixes, segons dades de la mateixa empresa.

Quant a les inversions, si el 2015 n'anunciava per valor de 60 milions d'euros fins enguany, aquesta quantitat ja ha arribat als 80 milions, assegura Denso. Aquest 2019 la fàbrica ha aportat 20 milions més d'euros a consolidar la seva renovació cap a la indústria 4.0, amb nova maquinària i innovadors processos d'automatització. I el seu president, Josep Manel Giménez (Manresa, 1966), revela que en el període 2015-2020 el total invertit podria quantificar-se en 120 milions d'euros. «Som en un moment històric», certifica Giménez.

La bagenca ha fet un salt exponencial en els darrers quatre anys, coincidint amb la represa econòmica global i també amb l'entrada a la direcció de Giménez, el primer president local de la planta després de set dirigents japonesos. Denso ha remuntat posicions després d'haver tocat fons el 2009, en plena recessió, amb una facturació de 188 milions d'euros, que ara ja dobla de llarg.

Denso Barcelona es manté com l'única planta del grup a Europa (on la multinacional té 45 centres productius, d'enginyeria i oficines de venda) especialitzada en la fabricació de components electrònics. Inaugurada el 1991 amb només quaranta treballadors (un dels quals ja era Giménez), l'empresa treballa principalment per a Toyota (grup del qual forma part la matriu de la bagenca), però també per a Volvo, Mazda, Volkswagen, BMW o Ford, entre d'altres. La planta va ampliar a final del 2017 la seva superfície de treball amb 13.000 metres quadrats més en una segona nau, en la qual va implementar un pioner sistema a Catalunya d'autogestió duanera.

El bon moment de l'empresa ha estat reconegut per la multinacional no només amb el seu guardó global, sinó també amb el de millor planta europea quant a instal·lacions, entre altres premis interns. També Regió7 ha reconegut enguany el mèrit de la planta bagenca amb el premi a la millor empresa del territori.

Tot i l'impuls creixent de la fàbrica, Giménez, educat en una cultura japonesa poc amant de les estridències, demana prudència: «Som com un ésser viu, però una planta tant pot morir per falta d'aigua com pel seu excés». Una «planta», d'altra banda, que busca arrelament al territori. En els dar-rers anys, la fàbrica ha incrementat la seva interacció amb la FUB i l'EPSEM i ha agafat lloc a l'executiva de la Cambra de Manresa. El 91% dels seus empleats són bagencs, i Giménez considera que l'empresa té un compromís amb el territori. Per això insisteix que les inversions de l'empresa hi reverteixen en forma de proveïdors. Un lema que cita Giménez: «Del Bages al món».