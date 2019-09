El Govern central atura el Corredor 5G del Mediterrani de la Generalitat i Occitània

El Govern espanyol ha aturat el projecte de Corredor 5G del Mediterrani impulsat per la Generalitat i Occitània, segons va explicar ahir el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, a Catalunya Ràdio. El conseller va dir que el ministeri d'Afers Exteriors va trucar a la Comissió Europea (CE) i va «bloquejar» la signatura de l'acord que s'havia de celebrar a Bucarest el juny.

«Ni mengen ni ens deixen menjar», va dir Puigneró, que va lamentar que el ministeri de Josep Borrell està «obsessionat» amb Catalunya. Segons un informe del ministeri avançat per Catalunya Ràdio, el document que s'havia de signar no s'adequava al llenguatge jurídic i proposa modificacions com parlar de Catalunya com a regió o part signant i no com a país i que no es parli de ministeri ni de ministre sinó de departament i cap de departament.

En la carta, que data del 9 de setembre, l'Estat lamenta que en el projecte no es fessin referències al regne d'Espanya i demana que s'eliminin les expressions «país» o «part» per parlar de Catalunya. L'informe firmat pel ministeri d'Afers Exteriors defensa que Catalunya no és competent per impulsar una iniciativa com el corredor 5G.

En la mateixa entrevista, Puigneró va remarcar que han detectat un «tracte molt diferent» per part del ministeri d'Economia i Empresa encapçalat per Nadia Calviño i el d'Exteriors, amb Josep Bor-rell. Segons el conseller, la secretària d'Estat per l'Avenç Digital no s'ha oposat al corredor 5G i la negativa del Govern espanyol s'explica per les «obsessions» del ministre d'Afers Exteriors.

A més, el conseller de Polítiques Digitals va afirmar que la Generalitat «no posarà en perill un projecte» que pot implicar la creació de «molts llocs de treball». Tot i que va assegurar que encara estan estudiant els passos a seguir, Puigneró va prometre que prendrien «les mesures pertinents» perquè el consorci d'empreses i centres tecnològics es constitueixi i pugui optar a fons europeus per començar a fer proves pilot. «El govern de Catalunya no serà el problema», va reiterar.

De fet, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, va dir ahir que la Generalitat no posarà entrebancs al projecte perquè és «una bona oportunitat». Budó va subratllar que si hi ha alguna qüestió d'error i forma, el Govern facilitarà el que s'hagi de resoldre per tirar endavant la iniciativa.

Per la seva banda, la Cambra de Comerç de Barcelona lamenta que la paralització del corredor 5G del Mediterrani sigui un «fre al desenvolupament econòmic de Catalunya» ja que, assegura, «es bloqueja un projecte estratègic en matèria de mobilitat i innovació tecnològica». En un comunicat, el president de la Cambra, Joan Canadell, va afirmar que els arguments per aturar el projecte són «purament formals i no per raons tècniques».

D'altra banda, la Cambra recorda que Catalunya és una de les regions europees «líders» en comunicacions i que la paralització del projecte afectarà la indústria de l'automòbil, que té moltes empreses auxiliars al territori català, o fer perillar la continuïtat del Mobile. A més, també podria fer perillar projectes innovadors com la prova pilot presentada fa uns dies per adaptar un tram de l'AP-7 a l'alçada de Girona a la circulació de cotxes sense conductor.

Segons Canadell, el corredor permetria posicionar Catalunya en el mapa de la revolució digital, i insta el Govern espanyol a facilitar «al màxim el progrés tecnològic i econòmic» i a «evitar discrepàncies que entorpeixin el bon desenvolupament de sectors clau per a l'economia del futur». A més a més, considera que la indústria 5G és «cabdal» per a la captació de personal altament qualificat i per a la retenció de talent al territori català.

Quant a la CE, ahir la Comissió Europea va celebrar «els esforços» de cooperació entre Catalunya i Occitània i entre Espanya i França per establir corredors de 5G i va instar els estats a fer «més passos» per promoure aquest tipus de connexions transfrontereres. Preguntat pel vet del Govern espa-nyol al projecte de Corredor 5G del Mediterrani impulsat per la Generalitat i Occitània, l'executiu europeu va avisar que tots els projectes han de ser «compatibles amb la legislació dels estats i de la Unió Europea».