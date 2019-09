Oller del Mas La Festa de la Verema reuneix 7.000 persones

Un total de 5.740 persones han passat aquest cap de setmana per la VII edició de la #festaveremaoller, una xifra que l'organització valora com «un èxit total i inesperat». Dilluns, el celler bagenc va organitzar la jornada professional per a clients i amics amb el tradicional sopar de verema, que enguany va obtenir l'assistència rècord de 1.060 persones.

La Festa de la Verema ha arribat enguany a la setena edició i es consolida en el territori com una festa popular on públics de totes les edats poden gaudir de més d'una vintena d'activitats durant tot el cap de setmana.