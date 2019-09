El canvi climàtic i el teixit empresarial

Comencem una tardor que de ben segur ens portarà dosis d'altes temperatures. En l'àmbit polític estem, crec, quasi en situació de tsunami. En l'empresarial, apreciem unes previsions una mica enterbolides, i tot plegat ens farà acostar a un hivern una mica incert.

Però si mirem una mica enrere, tots coincidirem que ha estat un estiu molt i molt calorós, i ara sí que parlo literalment de les temperatures. Mirant la televisió, les previsions meteorològiques eren, sovint, per tombar qualsevol intenció de sortir al carrer. Els mitjans de comunicació, tot fent-se ressò d'aquestes onades de calor, ens han portat a primera línia el debat del canvi climàtic.

Sempre en sentim a parlar, s'organitzen debats i taules rodones per parlar-ne, amb l'impacte que el fenomen té sobre els recursos del planeta, l'afectació sobre l'agricultura, la desertització, i una llarga llista que més o menys tothom coneixem. Fins ara, però, poc s'ha parlat de l'efecte del canvi climàtic sobre el teixit empresarial. Realment ens afecta? La resposta és, sens dubte, que també la productivitat empresarial pateix les conseqüències del canvi climàtic.

Algunes empreses que desenvolupen part de la seva activitat a l'exterior ja han començat a treballar per adaptar horaris a les circumstàncies climatològiques. Aquest estiu hem tingut coneixement de pimes que han canviat la distribució de la jornada, i han concentrat horaris intensius (per exemple, de 6 del matí a les 2 del migdia). Les altes temperatures d'aquest estiu ja estan influint en la gestió de recursos humans i tant patronals com sindicats entenem que aquest tema acabarà sent un punt en les negociacions col·lectives dels convenis.

El canvi climàtic ha estat motivat per l'activitat humana i pot arribar a suposar una amenaça per al nostre futur. Les actuacions que es plantegen davant aquest canvi són responsabilitat de tothom. Ja veiem a les notícies fenòmens meteorològics extrems, nivells del mar que augmenten, emissions dels gasos d'efecte hivernacle, i que, segons s'apunta, ara mateix són als nivells més alts de la història. Cal que prenguem consciència de totes les nostres activitats, d'una forma valenta i ferma, de manera que ajudem a frenar aquest canvi.

Si llegiu les propostes de les ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), la número 13 (Acció pel clima. Adoptar mesures urgents) ja fa referència a la situació actual del planeta, les conseqüències d'aquest canvi climàtic, tant per a les persones com per a l'economia, i ja us podeu imaginar com en són, de negatives. També s'han definit unes propostes i fites per treballar on el teixit empresarial té molt a dir. Les empreses podem ser un agent important, i mesures com la millora de l'eficiència energètica, la reducció de l'empremta de carboni en els productes, serveis i processos, la reducció de les emissions de carboni, el desenvolupament de productes i serveis innovadors són algunes de les que hem de començar a implementar.

Sovint ens costa fer la reflexió de com ho podrem aconseguir, però petites accions com la que us he explicat d'adaptar les tasques de producció a les situacions climatològiques són una mostra de responsabilitat empresarial davant el canvi climàtic. Entre tots, compartint experiències i coneixement, podrem fer de les nostres empreses models d'economia sostenible per al planeta.