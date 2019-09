Un estudi reclama una renda bàsica universal per a Espanya

Una desena d'experts han defensat la necessitat de crear una renda bàsica universal a Espanya en un informe publicat per l'Observatori Social de La Caixa. Els autors de l'estudi «Reforçar el benestar social. De l'ingrés mínim a la renda bàsica» afirmen que aquesta mesura permetria «reduir la pobresa i la desigualtat al territori, i garantir uns ingressos mínims a tots els ciutadans». Un element bàsic si es té en compte que «Espanya és el país de la Unió Europea on més ha augmentat la desigualtat en els últims 10 anys», segons afirmen els autors de l'estudi. Actualment, Espanya és el tercer estat de la Unió Europea amb la ràtio més alta de treballadors que viuen per sota del nivell de la pobresa (13%), tan sols darrere de Romania i Grècia.