Comença el procés judicial contra Volkswagen per l'escàndol de manipulació de gasos contaminants

La macrodemanda contra el fabricant alemany Volkswagen (VW) per l'escàndol de la manipulació d'emissions contaminants, a la qual s'han sumat gairebé mig milió d'afectats europeus, va començar ahir a Alemanya amb l'objectiu de respondre al voltant de seixanta objectes de litigi.

En un comunicat, l'Audiència Territorial de Brunsvic va recordar que l'Associació Alemanya d'Organitzacions de Consumidors (VZBV) s'ha fixat com a objectiu, en aquesta demanda col·lectiva, «aclarir qüestions de fet i de dret, importants per a les reclamacions d'indemnització» dels usuaris, entre els quals també hi ha milers d'afectats espanyols.

En aquest sentit, en aquest procés no s'analitzaran casos individuals, sinó al voltant de seixanta objectes de litigi, en què la decisió tindrà «caràcter vinculant per als usuaris que s'han sumat a la demanda col·lectiva».

El jutge que presideix la sala, Michael Neef, va reiterar que «possiblement la demanda col·lectiva no serà d'utilitat per als usuaris amb residència a l'estranger» que s'han afegit a aquesta causa, ja que per a aquests afectats, «caldrà aplicar, si escau, dret material estranger per respondre a les seves sol·licituds d'indemnització».

«Dels objectes de litigi presentats per l'associació es desprèn clarament que només es consideri el dret substantiu alemany», afegeix el comunicat.