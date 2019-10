El Cube celebra el seu desè aniversari amb una inversió de 200.000 euros

El Club de Fitness Cube de Manresa va estrenar ahir, a 2/4 d'11 del matí, una nova sala per a activitats dirigides i treball funcional i d'alta intensitat. L'espai, en què l'empresa ha invertit 200.000 euros, s'ubica al primer pis i servia fins ara de sala d'entrenament per a servidors públics que preparaven oposicions, com ara mossos d'esquadra i bombers. «L'hem remodelat de dalt abaix. Tot és nou: el terra de goma, els llums i les màquines. També hem pintat les parets», va explicar ahir a Regió7 el director del Cube, Lluís Serracarbasa.

El gimnàs, que dona feina a una cinquantena de persones i ja supera els 3.000 socis, ha fet aquesta inversió per celebrar el desè aniversari de la seva inauguració, però també per millorar l'oferta de serveis que ofereix als seus clients. El sector, a Manresa, viu moments de forta competència. «Tots els gimnasos ens hem mogut, hem fet esforços per oferir un servei de qualitat», va afirmar el director del Cube.

En la nova sala del gimnàs, s'hi faran dues activitats dirigides. La primera és un circuit pautat que deriva de la boxa. «És una activitat molt motivadora, per descarregar adrenalina. Estem convençuts que tindrà molt èxit», va apuntar Serracarbasa. La segona consisteix en una sèrie d'exercicis amb el propi pes. Segons el director del Cube, les activitats dirigides són, avui dia, una de les claus del negoci dels gimnasos, ja que contribueixen a fidelitzar els socis.

La notícia de l'obertura d'una nova sala d'activitats al Cube arriba en un moment de renovació del sector a Manresa. A final de maig, l'històric gimnàs de Manresa Gimbe va signar un acord amb DIR per esdevenir una fanquícia de la cadena barcelonina. Aquest acord va fer-se visible a partir del juliol, quan el gimnàs del carrer de Sant Antoni Maria Claret va assumir la imatge corporativa de DIR i quan van entrar en funcionament les remodelacions de les instal·lacions, que van adaptar-les a l'estàndard de la cadena. El franquiciat ha comportat nous sistemes de gestió en tots els departaments i el desenvolupament d'una àrea d'entrenament personal, a més de la incorporació d'activitats dirigides pròpies de DIR. Com a part de l'acord, els usuaris de Gimbe poden accedir a qualsevol dels 52 gimnasos de la cadena pagant una entrada a preu reduït, i els clients de DIR poden fer el mateix al gimnàs manresà.

Al juliol, el gimnàs Vela de Manresa va renovar la seva maquinària d'exercicis gràcies a una inversió de 350.000 euros. El canvi més rellevant va ser una renovada sala d'exercicis cardiovasculars, ja que van substituir-se les antigues màquines per una trentena de nous elements d'última generació (bicicletes reclinades i convencionals, elíptiques i de pas variable) via Bluetooth que incorporen consoles per fer entrenaments personalitzats o bé per connectar-se a plataformes d'oci.

D'altra banda, des del juny està en marxa el projecte de gimnàs de baix cost de la cadena Basic Factory, que s'ubicarà en una nau del carrer de Francesc Moragas de Manresa. Jaume Arnau, que assumirà la gerència del centre, va explicar ahir a aquest diari que el gimnàs obrirà de seguida que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, que es reuneix el proper 11 d'octubre, hagi aprovat la llicència d'obres.