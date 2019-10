Can Padró acull la cinquena jornada de networking de Castellbell i el Vilar

Un centenar de persones participen avui al circuit de Can Padró a la cinquena jornada de networking que organitzen l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, la fundació Emi Manresa i el mateix circuit. La trobada girarà enguany a l'entorn de la innovació i l'estratègia a l'empresa a través d'una ponència del consultor Miquel Lladó. La jornada pretén potenciar el coneixement dels participants a través d'una sessió de networking per afavorir els contactes entre empreses i emprenedors de la Catalunya Central. Aquestes sessions de coneixement es completaran amb demostracions de motor aprofitant el marc que ofereix el circuit de Can Padró. Diferents personalitats polítiques han confirmat l'assistència a la jornada. És el cas del diputat al Parlament de Catalunya Eusebi Campdepadrós, el diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona Òscar Sierra, la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, entre d'altres.