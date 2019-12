Desapareix la T-10 i neix un nou bitllet amb viatges il·limitats

Canvis al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de l'any que ve. La T-10 desapareix i neix un nou bitllet de 10 viatges unipersonal, 1,15 euros més car que l'actual, fins als 11,35 euros, i que es dirà t-casual.

A canvi, se simplifiquen els bitllets mensuals i es crea la t-usual, que oferirà 30 dies de viatges il·limitats per 40 euros, un preu un 25% més barat que la T-Mes, i també per sota de la T-50/30. Per la seva banda, la T-jove, amb viatges il·limitats per als menors de 25 anys durant 90 dies, baixarà de preu un 25% fins als 80 euros.

La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona asseguren que la nova política tarifària és més senzilla i premia als usuaris habituals.