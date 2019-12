El deute de les administracions a l'Estat es redueix 13.000 milions en un mes

El deute de les administracions públiques a l'Estat s'ha reduït gairebé 13.000 milions d'euros respecte al mes anterior fins a situar-se en 1,194 bilions, segons va publicar ahir el Banc d'Espanya.

En comparació amb el mateix mes de l'any anterior el deute ha ascendit en 31.727 milions d'euros.

Segons el ministeri d'Economia, el saldo mensual té una evolució volàtil i molt condicionada per la concentració d'emissions en els primers mesos de l'any i dels venciments al gener, l'abril, el juliol, l'octubre i, per primer cop aquest any, el novembre. D'altra banda, la ràtio d'aquest deute sobre el PIB era del 96,38% el 31 d'octubre, mentre que l'octubre del 2018 era del 97,29%.

Per administracions, l'Estat registrava un deute d'1,050 bilions, les comunitats autònomes, de 298.900 milions d'euros, les corporacions locals, de 25.468, i les administracions de la Seguretat Social, de 53.694.