Floristeria Brunea i L'Atelier, guanyadors del concurs d'aparadors de Nadalde la Cambra

La Floristeria Brunea i L'Atelier d'Espai per Art tenen els millors aparadors de Nadal de Manresa d'aquest any 2019. Els dos establiments són els guanyadors dels primers premis del concurs que organitza cada any la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i que enguany ha arribat a la seva 52ena edició. La Floristeria Brunea ha estat la guanyadora del premi del públic, en obtenir 269 vots dels prop de 680 vots electrònics que s'han registrat, mentre que L'Atelier d'Espai per Art ha estat escollit per un jurat format per Bibiana Becerra, Sussi Garcia, Sònia Martín, Sebastià Suet i Josep Maria Monge. Tots dos establiments s'emporten un premi de 300 €.

En la categoria de Premi del Públic, Les Sabatilles Vermelles ha estat guardonat amb el segon premi, amb 166 vots, i Eix Òptics amb el tercer, amb 96 vots. El Premi del Jurat ha atorgat el segon premi a la Floristeria Brunea i el tercer al Forn de Cabrianes–La Lionesa.

En aquesta edició del concurs hi han participat un total de 18 comerços de la ciutat de Manresa: Culinarium, Mobles Decor, Farmàcia Solé, Nounat, Brudett, Forn de Cabrianes, Forn de Cabrianes-La Lionesa, Eix Òptics, Perruqueria El Serrell, L'Atelier d'Espai per Art, Les Sabatilles Vermelles, El Forn, Vins Tomasa, Electrodomèstics Màrquez, Personal i Intransferible, Floristeria Brunea, Llibreria Sobrerroca i La Poma d'Eva.