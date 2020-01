Ajuntaments i organitzacions agràries reclamen crèdits tous per a la fruita dolça

Alcaldes d'una trentena d'ajuntaments del pla de Lleida i representants d'organitzacions agràries van traslladar al delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, la «greu crisi» que viu el sector de la fruita dolça i, en aquest sentit, van reclamar la posada en marxa de mesures per evitar «que vagi morint de manera lenta però constant com està passant des fa cinc anys». Entre aquestes, van demanar la implementació de crèdits tous a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i un pla de sensibilització per fer arribar a la ciutadania les dificultats del sector i conscienciar-la de la importància de consumir fruita dolça per garantir la seva viabilitat. També van reiterar la necessitat d'estendre al conjunt d'Espanya un pla d'arrencada de fruita de pinyol. Farré va remarcar que es tracta d'un sector «vital» pel territori i es va comprometre a traslladar les peticions als departaments competents. El front comú d'ajuntaments i organitzacions agràries va fer arribar les seves propostes al Govern, en el marc de la reunió mantinguda amb el delegat a Lleida, Ramon Farré, i el director dels serveis territorials d'Agricultura, Ferran de Noguera. En concret, hi van participar alcaldes i regidors de 33 municipis, a més de representants d'Afrucat, Unió de Pagesos, JARC, Asaja, de la plataforma en Defensa de la Fruita Dolça i de la FCAC.

El portaveu dels alcaldes de municipis productors de fruita, Manel Ezquerra, va posar de manifest la «greu crisi» que viu aquest sector, especialment el de la fruita de pinyol, des de fa cinc anys, amb liquidacions que, en alguns casos, se situen per sota dels costos de producció. «S'estan arrencant explotacions i s'està deixant de cultivar fruita» i «això és molt greu per al territori i la seva economia», ja que es tracta d'un sector «que dona feina a moltes persones» a les comarques del pla de Lleida, de manera directa o indirecta.