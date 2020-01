Quants diners cal estalviar per a fer un fons d'emergència?

Estalviar és el gran repte econòmic de cada llar, una voluntat amb la qual no sempre es pot complir. Però comptar amb un matalàs econòmic que ens posi a resguard d'imprevistos, més enllà del patrimoni o les inversions amb les quals comptem, és fonamental.

Per això, en el llenguatge de les finances personals es maneja el concepte de fons d'emergència. La idea al·ludeix a una quantitat d'estalvi líquid, és a dir, amb facilitat per a recórrer a ell, i suficient per cobrir noves despeses, a vegades sobrevinguts, però que no necessàriament siguin extraordinaris.

Perdre l'ocupació, canvis en la hipoteca, un lloguer més alt, una obra a casa, una avaria en el cotxe, despeses imprevistes per activitats dels fills...Hi ha múltiples motius que, puntualment, poden tibar el nostre pressupost. En aquests casos, comptar amb un fons que ens ajudi és fonamental.



Què és un fons d'emergència?

Un fons d'emergència és una quantitat de diners reservada en un compte d'estalvi o un dipòsit que ens permeti disposar d'ell sense cost. Això és fonamental per a poder destinar-ho a despeses no contemplades en les nostres previsions i no necessitar ajuda, per exemple, en forma de crèdits. És recomanable que aquest compte estigui separat d'altres als quals recorrem per a les despeses del dia a dia.

Comptar amb un fons d'emergència és fonamental per a salvar aquests imprevistos que, encara que a vegades ens resulten llunyans, no són estranys, i ens aporta seguretat i tranquil·litat en el dia a dia. A més, recórrer a ell ens evitaria els tràmits i les despeses –els interessos– associats a la seva alternativa: els préstecs personals dels bancs i altres entitats de crèdit. També ens salvarà del cost de recórrer a altres formes d'estalvi o inversió: vendre propietats o accions, cancel·lar fons.



Quants diners cal destinar a un fons d'emergència?

Si tenim estalvis suficients, no haurem de preocupar-nos en excés, però si ens atenem al concepte de fons d'emergència, cal saber que ens referim a un estalvi líquid, és a dir, fàcil de recuperar. Per això, inversions com les immobiliàries, en accions o fons d'inversió no entrarien en aquest concepte. Entenem com a fons d'inversió els diners estalviats en un compte corrent, un compte remunerat o un dipòsit a termini fix sense una forta comissió per cancel·lació.

La quantitat dependrà de les despeses habituals –hipoteques, lloguers, consums– dels estalviadors, però un fons d'emergència suposarà almenys tres mesos de totes les despeses d'una llar, encara que és recomanable reunir les necessitats d'alguna cosa més, fins a mig any, per exemple.

Reunir almenys aquesta quantitat és el major desafiament per als qui tenen problemes per estalviar. Un consell és tractar de destinar al voltant d'un 10% dels ingressos de cada mes, fins a reunir una quantitat suficient que ens permeti viure d'una forma més esplaiada.