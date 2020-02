Mercabarna busca col·locar producte prèmium reservat per al Mobile

La cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) ha provocat un fort impacte en les empreses majoristes de Mercabarna que serveixen a la restauració, tant a hotels i restaurants de Barcelona com a la mateixa fira. Moltes naus del mercat central ara són plenes de producte prèmium que es preveia vendre durant el Mobile i que ara les empreses hauran d'intentar col·locar en un dels mesos més dolents de l'any per al sector. Representants del peix, la carn i la fruita i verdura de l'Associació de Concessionaris de Mercabarna (Assocome) expliquen que l'any passat la fira del mòbil va suposar un pic de vendes important i es va distribuir el 20% més que qualsevol altra setmana de febrer.

«El Mobile ens feia l'agost de l'hivern i el fet que no es faci ens afectarà bastant». Un dels majoristes més importants de peix i marisc de Mercabarna, Jordi Cubells, de Maresmar, valorava així la cancel·lació del MWC. Té la nau plena de marisc d'alta qualitat. Peces més pròpies de la temporada d'estiu o Nadal que ara haurà de malvendre. En el cas de la fruita i verdura, Eva Cano, del Grup Cano, explica que la facturació li caurà al voltant del 15% i que ja es treballa per «buscar altres sortides per no haver de llençar producte». General Càrnia preveia vendre una tona de carn prèmium cada dia del Mobile, de vedella Wagyu, Angus o Nebranka. Ara una solució per superar el mal tràngol passa per fer-ne filets i ultracongelar les peces i vendre-les a un preu més baix.