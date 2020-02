Cupra estrena instal·lacions a Abrera amb la projecció de superar els 1.000 milions d'euros en vendes

Cupra ha estrenat aquest dijous la nova seu de la firma a Abrera, el Cupra Garage. Les instal·lacions, situades al costat de la seu corporativa de Seat, ocupen una superfície de 2.400 metres quadrats, han costat 5,3 MEUR i s'ha construït en tan sols mig any. Hi treballaran 200 persones. El nou espai, que arriba coincidint amb el seu segon aniversari, ha acollit la presentació del nou León Cupra. El conseller delegat de la marca i vicepresident de vendes de Seat, Wayne Griffiths, ha aprofitat l'esdeveniment per posar damunt de la taula els bons números de la marca i ha assegurat que preveuen superar els 1.000 MEUR en vendes el 2021.