Banc Sabadell i Caixabank neguen pressions per treure les seves seus socials de Catalunya

Els dirigents de Banc Sabadell i Caixabank han negat en la comissió del Parlament que investiga l'aplicació de l'article del 155 que rebessin cap tipus de pressió del govern espanyol o la Casa Reial perquè traslladessin les seves seus socials fora de Catalunya. El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha garantit que no va rebre "cap trucada de pressió de ningú" i que el trasllat va respondre a una decisió "purament tècnica" i de "contingència" com a resposta a un pla que havia preparat l'entitat davant l'escenari obert a l'octubre del 2017 a Catalunya. En la mateixa línia, el president de Caixabank, Jordi Gual, ha assegurat que van prendre la "dolorosa" decisió per preservar la feina dels treballadors i els estalvis dels clients.

Tant Oliu com Gual han explicat que durant els dies posteriors a l'1 d'octubre van patir fuites de dipòsits per valor de 4.600 milions d'euros i d'uns 7.000 milions d'euros al Banc de Sabadell i Caixabank, respectivament. "Són molts diners, el banc tenia amplíssima liquiditat però aquella situació s'havia de tallar en sec", ha assenyalat el president de Caixabank, Jordi Gual. Ambdós han advertit que aquella sortida de capital s'estava produint de manera "exponencial" i tot i que les entitats s'havien preparat per afrontar escenaris adversos no es podia donar continuïtat a una "incertesa" jurídica i econòmica.

Els dos dirigents bancaris han comparegut aquest dimarts a la comissió del Parlament que investiga l'aplicació de l'article 155 a Catalunya durant l'octubre del 2017 i per donar resposta a les preguntes plantejades per Catalunya En Comú Podem, la CUP, ERC i Junts per Catalunya.

Primer ha estat el torn del president de Banc Sabadell, Josep Oliu, que després d'argumentar la sortida de l'entitat també ha relatat com va avançar la decisió que prendria el consell d'administració el 5 d'octubre d'abandonar Catalunya al vicepresident Oriol Junqueras i a l'aleshores president, Carles Puigdemont. A més Oliu ha assegurat que no tenia "cap coneixement" del decret del 6 d'octubre que aprovaria el govern espanyol el 6 d'octubre per facilitar el trasllat d'empreses fora de Catalunya i ha subratllat que no tenia cap relació amb el llavors ministre d'Economia, Luis de Guindos.

Pel president de l'entitat, la decisió de moure la seu social –la corporativa ha deixat clar que continuava a Sant Cugat del Vallès i la històrica a Sabadell- va ser "difícil i lamentable" però "necessària" per recuperar els saldos que havien sortit en poques jornades i ha dit que van optar per Alacant aprofitant la seu de la CAM, absorbida pocs anys enrere pel Banc Sabadell.

Oliu ha citat la "inquietud molt gran" entre els clients, sobretot les dates posteriors a l'1 d'octubre, i ha dit que va ser quan el dia 4 d'octubre el nivell d'alerta es va disparar. En aquest sentit, ha dit que el 57% de les sortides de capital corresponien a clients catalans i el 43% de la resta d'Espanya i ha negat que organismes públics espanyols fessin una retirada massiva de fons, ja que sobretot la fugida de dipòsits era de particulars i corporacions. A finals d'any, segons Oliu, el banc va poder revertir la situació i va registrar un increment de fons de 700 MEUR respecte a l'octubre.



Gual: "La sensació que no sabia què passaria el dia següent va ser generalitzada"

En el seu torn i en resposta a les preguntes dels grups parlamentaris –que han estat molt insistents en el fet de si els bancs van rebre pressions-, Jordi Gual, ha recordat que "la sensació de no saber què passaria el dia següent va ser generalitzada i la població va tenir por". " I quan la gent té por, el que fa ben aviat, sobretot el petit estalviador, és retirar diners del banc", ha afegit el responsable de Caixabank, que hi havia temor entre clients i també accionistes que l'entitat no tingués accés al Banc Central Europeu per la possibilitat que quedés fora de la zona euro.

Gual també ha comentat que la direcció del banc va considerar "adient" traslladar-se a València i ha admès tant contactes amb les autoritats polítiques del moment com que va aprofitar el reial decret que facilitava el trasllat per dur-lo a terme. A més, ha advertit que "les dobles legalitats creen pànic".

D'altra banda, en una d eles úniques intervencions sobre el negoci bancari de l'entitat, el president de la Fundació la Caixa, Isidre Fainé, ha afegit que "els temes de confiança es maten ràpid o els problemes es fan cada vegada més grans". "Els estalvis són sagrats, no pots jugar amb els estalvis de la gent", ha sentenciat el qui va se president de Caixabank i actual màxim responsable de la Fundació, que ha defensat que "en moments difícils s'ha d'actuar".

Ha estat de les poques intervencions que Fainé ha fet sobre el negoci bancari ja que des del primer moment ha volgut posar l'accent en el seu paper com a responsable de la fundació i no del dia a dia del banc.