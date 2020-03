Seat es prepara per a un bon 2020 tot i ser un any més complex per al sector

Seat es prepara per a un 2020 en què la fàbrica de Martorell es mantindrà a prop de la seva capacitat màxima en sumar al nou Seat León, que ja s'està produint, el Cupra León i Cupra Formentor, en un context que es preveu més complex per al sector.

El president de Seat, Carsten Isensee, ha assegurat en la presentació en línia del nou Cupra Formentor que, després de viure a 2019 el «millor any de la nostra història», la companyia «ha començat 2020 a l'alça i, tot i que serà un any més complex», estan «preparant el camí per al futur». Isensee destaca el «moment» que viu la marca i va avançar que els resultats financers de Seat a 2019 són «excepcionals», encara que no ha donat més detalls a l'espera de la presentació oficial de les xifres a finals de març.

La companyia ha mostrat en videoconferència el Cupra Formentor, que havia de presentar-se al Saló de l'Automòbil de Ginebra, cancel·lat per l'epidèmia de coronavirus, i que és el primer vehicle dissenyat en exclusiva per a Cupra, la marca esportiva situada sota el paraigua de Seat.

Amb aquest vehicle, que es fabricarà a Martorell i es llançarà al mercat l'últim trimestre d'aquest any amb versió híbrida i de combustió, Seat continua avançant en el seu full de ruta d'electrificació. Als híbrids que s'acoblaran a Martorell se sumaran el Tarraco PHEV -híbrid endollable- i els elèctrics de bateria Mii electric i el-Born, que es fabricaran en altres plantes. A hores d'ara, Martorell ja acobla el nou Seat León i a mitjans d'any se sumarà el Cupra Leon.