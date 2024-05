Les Cambres de Manresa, Barcelona i Lleida s’alien

La Cambra de Comerç de Manresa, les Cambres territorials de la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona i al Berguedà i de la Cambra de Comerç de Lleida al Solsonès estableixen vincles amb l’objectiu de treballar conjuntament temes que afecten les quatre comarques. Així es va constatar el passat divendres en la primera trobada format que van mantenir els i les membres dels seus comitès executius, encapçalats per la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Mercè Sallés, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona, Josep Pujadas, i el delegat a Solsona de la Cambra de Comerç de Lleida, Josep Maria Borés.

Durant la reunió, celebrada a la comarca del Berguedà, es van posar sobre la taula aspectes relatius a la competitivitat dels quatre territoris i les necessitats del seu teixit empresarial. En concret, les corporacions van voler unir esforços per tal de guanyar veu i contribuir a impulsar una administració pública més eficient, àgil i efectiva que dinamitzi l’activitat econòmica en lloc d’obstaculitzar-la.

Les Cambres es van comprometre a donar suport a les reivindicacions de cada territori. En aquest sentit, van reclamar millores tant en l’àmbit ferroviari, com l’anhelat desdoblament de la línia de Rodalies R3, com el de la xarxa viària, amb actuacions a la C-55 (Bages), la C-16 (Berguedà) i C-17 (Osona). Per les Cambres millorar i optimitzar aquestes infraestructures és clau, ja que contribuirà a afavorir la connexió de les comarques de la Catalunya Central amb la capital catalana, amb una major mobilitat i dinamisme econòmic.

En aquest sentit, les tres Cambres impulsores es van comprometre a repetir aquestes trobades de manera periòdica, de forma itinerària pel territori, i a establir a partir d’aquí línies de treball conjuntes per donar resposta a les inquietuds i necessitats de les empreses de la Catalunya central.