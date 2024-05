Els trucs enganyosos de neteja de TikTok

TikTok és una de les plataformes més visitades. Aquesta xarxa social és consumida arreu del món. Va ser creada a la Xina per l'empresa ByteDance. En la xarxa social podem trobar vídeos curts amb continguts diversos. Tot i que, hem d'anar amb compte perquè molts dels continguts i consells poden ser falsos o erronis. En aquest article et desvelarem alguns dels trucs virals de TikTok sobre neteja que no funcionen.

Si ets dels que recorre a les xarxes socials, sobretot a TikTok per buscar consells sobre com netejar casa teva, has d'anar amb compte, ja que molts d'ells, tot i que han esdevingut virals, et poden perjudicar en comptes d'ajudar-te.

El hashtag #cleantok a TikTok s'ha convertit en un èxit en l'aplicació, aconseguint més de 114,9 mil milions de visites. Només el hashtag #cleaninghack ha generat l'enorme quantitat de 3.900 milions de visites, amb més de 48.000 vídeos.

Quins són els trucs virals de TikTok que no funcionen

Compte amb el vinagre

El vinagre s'ha convertit en una opció per a la neteja a moltes llars, i els usuaris de TikTok elogien aquest líquid àcid per la seva versatilitat a totes les àrees de la casa. Encara que pot funcionar bé per eliminar la brutícia, no és un producte que s'hagi d'utilitzar per netejar tota la casa. Les propietats àcides del vinagre poden fer malbé algunes superfícies, inclosa la fusta tractada i els pisos laminats, així com les superfícies de pedra natural, com el marbre i el granit.

El lleixiu, poc

El lleixiu és una excel·lent opció per netejar inodors i altres àrees rebels, ja que és un poderós desinfectant. No obstant això, hi ha moltes àrees de la llar on no s'ha d'usar lleixiu, per exemple, la lletada i les juntes del bany, per més que TikTok digui el contrari.

La lletada dels banys sovint es pot decolorar i desenvolupar floridura i fongs que la fan tornar negra o groga. Usar lleixiu sobre la floridura pot cobrir el problema momentàniament, però no matarà les arrels de la floridura, el que significa que tornarà una vegada i una altra fins que es tracti adequadament. Aplicar lleixiu sobre la lletada també la pot erosionar lentament, cosa que l'embrutarà més amb el temps.

Netejar amb lleixiu pot ser perjudicial per a algunes superfícies / azerbaijan_stockers

La llimona per netejar, en comptades ocasions

Tot i que pot ser un mètode de neteja econòmic i aparentment eficaç, fruites com la llimona, el plàtan i les taronges no són una bona opció per a la neteja. Les llimones i les taronges sovint es combinen amb bicarbonat de sodi abrasiu per netejar les superfícies de la cuina i el bany; el sucre de la fruita pot deixar una superfície enganxosa i tacada i hauràs de tornar-la a netejar.

Encara que les llimones poden funcionar en alguns casos per ajudar en la neteja de la llar, quan es treuen taques de les superfícies, barrejar llimona i bicarbonat de sodi no és la millor opció. Les llimones són àcides i el bicarbonat de sodi és alcalí, cosa que significa que tots dos reaccionaran junts i es neutralitzaran entre si. La llimona acaba sent enganxosa i combinada amb l'abrasivitat del bicarbonat pot deixar una textura desagradable i taques a les superfícies.