Mor Eduard Limónov, escriptor i líder de l'extrema esquerra russa

L'escriptor Eduard Limónov, líder de l'extrema esquerra russa i opositor radical al Kremlin, va morir ahir als 77 anys, segons va informar el seu partit, L'altra Rússia. Limónov, la salut del qual era fràgil des de feia anys, segons els seus partidaris, va morir en un hospital a Moscou.

Encara que mai va abandonar el seu activisme polític, la seva feroç crítica del capitalisme i les seves demandes de dimissió del president, Vladímir Putin, els últims temps va reduir les seves aparicions en manifestacions antigovernamentals. Limónov va ser detingut nombroses vegades per participar en manifestacions il·legals, primer com a líder del Partit Nacional Bolxevic, que va ser il·legalitzat el 2005. Amb una biografia aventurera, Limónov, nascut el 1943, va emigrar el 1974 als Estats Units. Va viure a Nova York durant uns quants anys i el 1980 es va traslladar a França, on es va publicar la seva primera novel·la, Soy yo, Édichka.