Se suspenen l'ExpoBages i la Fira de Maig de Berga per la crisi del coronavirus

ExpoBages 2020 no es farà en les dates en què estava previst, els dies 15, 16 i 17 de maig, com a conseqüència de l'epidèmia de coronavirus.

La incertesa que hi ha en aquests moments sobre com evolucionarà la situació fa impossible que la fira es pugui organitzar en les condicions adequades. Malgrat tot, els organitzadors valoren la possibilitat de celebrar-la en una nova data i convertir-la en un estímul per a la reactivació econòmica un cop superada l'epidèmia.

ExpoBages havia de celebrar enguany els seus 40 anys d'història i per aquest motiu s'estava treballant en diferents propostes per posar en valor la trajectòria d'una de les fires més històriques de la Catalunya Central.

Els organitzadors aposten per donar continuïtat i potenciar encara més algunes de les propostes iniciades en l'edició passada i que van tenir una molt bona acollida per part del públic.

És el cas de l'espai dedicat a les noves tecnologies, englobades en l'anomenada indústria 4.0, o l'apartat gastronòmic, que en l'edició 2019 va estar centrat en l'alimentació saludable.

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga va suspendre ahir la Fira de Maig, prevista per a l'1 i 2 de maig, per la crisi del coronavirus. Es tracta d'un dels certàmens més importants de la ciutat i de la comarca, que se celebra anualment a la zona del passeig de la Indústria.

Segons van explicar fonts municipals en un comunicat, la suspensió ha fet que l'àrea de Promoció Econòmica i Fires de l'Ajuntament estigui valorant la possibilitat d'incorporar algunes de les propostes a la Fira de Santa Tecla, que se celebrarà el 19 i 20 de setembre, si les circumstàncies sanitàries ho permeten.

L'Ajuntament està treballant en aquest supòsit i els propers dies, afegeixen, determinaran quines seran les característiques que tindrà la Fira de Santa Tecla d'enguany.