Ampans reincorpora 24 dels 80 treballadors afectats per un ERTO

AMPANS ha començat a recuperar el personal afectat per l'ERTO amb l'entrada de la Catalunya central a la Fase 1 de la desescalada

Un plus de compromís al personal de primera fila i avançaments de sou pels treballadors que no havien cobrat encara dels ERTO, mesures que ha adoptat l'entitat per acompanyar els seus professionals en la dura crisi per la pandèmia

Santpedor, dijous 21 de maig de 2020.

Amb la reincorporació a la feina de 24 dels 84 treballadors d'Ampans afectats per un ERTO, la fundació ha començat aquesta setmana a revertir la situació de paràlisi a que es va veure empesa per la declaració de l'estat d'alarma a mitjans de març passat.

L'entrada de la Catalunya Central a la fase 1 ha permès a Ampans començar a revertir els efectes de l'ERTO que va aplicar a 80 treballadors de diversos serveis socials laborals de l'entitat arran de la declaració de l'estat d'alarma a mitjans del mes de març. Segons la fundació, 24 d'aquestes 80 persones s'han reincorporat ja aquesta setmana als seus llocs de feina.

Entre els establiments i serveis laborals que l'entitat ha reobert hi ha el Garden, una de les seccions del Centre Especial de Treball que va haver de suspendre la seva activitat normal en la temporada alta del sector. També diverses línies de treball de la secció de Serveis a la Indústria, alguna de les quals es va mantenir durant la fase zero com a servei essencial, han començat a recuperar part de l'activitat prèvia al confinament.

La recuperació de l'activitat industrial i empresarial del territori també ha permès recuperar personal de les seccions de Neteja i Jardineria a diverses empreses de la comarca que també han retornat a la nova normalitat, permetent la reincorporació de part del personal afectat per l'ERTO. L'entitat espera seguir aquest ritme gradual d'incorporacions de manera que a finals de juny hagi pogut recuperar la resta de la plantilla.

El restaurant Canonge preveu reobrir l'1 de juny



Ampans també treballa amb la propera reobertura del restaurant Canonge, prevista per l'1 de juny, quan tot apunta que la Catalunya Central entrarà en la fase 2 del procés de desescalada i permetrà l'ocupació amb aforament limitat dels restaurants.

Tots els serveis laborals i establiments d'Ampans estan aplicant els protocols de prevenció, seguint la normativa i les indicacions de les administracions i els propis sectors: la limitació d'aforament en tots els espais, la distància de 2 metres entre persones, les pantalles de protecció en caixes i recepcions, les marques de colors disposades a les superfícies que ajuden a guardar distàncies i torns, la neteja i desinfecció programada en funció de la freqüència de cada ús, l'ús obligatori de mascaretes i d'EPIs en cada cas, la disposició del gel hidroalcohòlic... El personal que s'ha reincorporat al seu lloc de treball després de setmanes de confinament ha rebut formació dels nous hàbits de treball, un primer lot de mascaretes quirúrgiques i gel desinfectant.

Avançaments de sou per ajudar a superar el retard del pagament dels ERTO



Quan als efectes de la situació sobre l'economia dels treballadors, la fundació assegura que ha ofert a totes les persones empleades de l'entitat afectades per l'ERTO que encara no han cobrat del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) un avançament de sou. També al març, quan l'entitat va entrar els ERTO, Ampans va avançar la part de sou que corresponia a l'estat de pagar en previsió que es produïssin endarreriments per l'allau d'expedients presentats.

Aquestes mesures s'afegeixen al plus de compromís de fins a un 24 per cent d'increment salarial, que AMPANS ha estat fent efectiu a les persones que durant les setmanes del confinament més dur han estat desenvolupant la seva tasca a primera fila de la pandèmia, en un reconeixement al seu compromís amb la societat i amb l'entitat. En aquest sentit, AMPANS també va voler mostrar l'agraïment a la seva plantilla de professionals en un dels moments més durs de la crisi sanitària a nivell global, obsequiant-les per sorpresa amb plantes aromàtiques del Garden que van rebre de mans de les persones que viuen als serveis residencials i de les llars. També durant les primeres setmanes de la crisi del Covid-19, les més difícils i complexes, els professionals de l'entitat van rebre un recull de missatges de reconeixement i agraïment enregistrat pels propis membres del Patronat de la fundació.

El suport de les famílies



Les mostres de suport a l'equip de professionals d'AMPANS també ha arribat de la mà de desenes de famílies, particulars i empreses que durant les setmanes de confinament han fet arribar a l'entitat tot tipus de material de protecció, tauletes digitals i aparells de televisió, flors i fins i tot, dolços i pastisseria, per fer més lleugers els moments més difícils que s'han viscut fins ara de la pandèmia, per recordar-los, al personal i a l'entitat, que en aquesta lluita contra el virus no estan sols i en reconeixement a la seva tasca al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual.